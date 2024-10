I re della matita e le grandi star di cinema e tv

di Paolo Ceragioli

Impossibile fare l’elenco degli ospiti di Lucca Comics & Games, protagonisti di incontri, performance, spettacoli, anteprime e firmacopie. Ogni sezione della manifestazione ne ha decine e decine, ma è significativo iniziare dall’omaggio a Giacomo Puccini: ’Concerto a due per Puccini’ è una bio-pièce inedita sul Maestro lucchese, prodotta dal Teatro del Giglio di Lucca in collaborazione con Lucca Comics & Games. Scritto da Francesco Niccolini, saranno l’attore Alessio Boni e il compositore e violinista Alessandro Quarta a portarlo sul palco, con alle spalle la scenografia disegnata dal Sensei Yoshitaka Amano, il 30 ottobre, alle 21.

Per i Comics, da segnalare Sergio Gerasi e la famiglia Crepax per la presentazione di ’Valentina è vera’, le nuove storie a fumetti del celeberrimo personaggio di Guido Crepax, scritte e disegnate da Sergio Gerasi. E ancora, Carmine Di Giandomenico e Francesca Ghermandi, celebrati con due mostre allestite a Palazzo Ducale e tanti altri artisti provenienti da tutto il mondo, tra i quali è bello accogliere Takoua Ben Mohamed, Zainab Fasiki e Deena Mohamed, tre giovani autrici arabe, in mostra a Palazzo Ducale, che porteranno qui la voce e il desiderio di libertà delle donne nordafricane. Ci sarà anche Daniel Clowes, tra i più acclamati autori internazionali del graphic novel.

Per il fantasy, ecco R.L. Stine, padre di ’Piccoli Brividi’, Stuart Turton e Felicia Kingsley e, per il mondo tolkeniano, Massimo Popolizio, attore, regista teatrale e doppiatore della trilogia, che dialogherà con l’autrice Licia Troisi. E il mondo del fumetto incontrerà l’atletica leggera, grazie al progetto ’Athleticon’: i testimonial saranno gli atleti Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri e Sveva Gerevini.

Ricco il parco ospiti della sezione Movie, che include serie tv e animazione: spiccano la presentazione, il 1° novembre, della nuova serie Prime Video italiana dedicata a Citadel, ’Diana’, con la presenza di Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio e, da Netflix, di ’Squid Game 2’, il 31 ottobre, con il creatore Hwang Dong-hyuk e gli attori Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun. Grazie a ’Le notti horror di LC&G’, l’iconico regista Lamberto Bava presenzierà alla proiezione del suo ’Demoni’. Gabriele Salvatores e Victor Perez incontreranno il pubblico per la visione di ’Effetti Visivi di Napoli - New York’, documentario di Stefano Germinal e Manuel De Pandis che esplora il lavoro dietro agli incredibili effetti del nuovo film del regista premio Oscar.

Per l’universo Games, spazio a Alexey L. Pajitnov, creatore di Tetris e di Henk B. Rogers, co-fondatore della The Tetris Company. Tanti grandi nomi del mondo musicale sul palco di Music & Comics: dai Timoria, accompagnati da Cristiano Godano, Enrico Zapparoli, Cristina Scabbia, Francesco Moneti, Frankie Hi-NRG, Andrea Rock e il fumettista Andrea Manfredini ai classici Cristina d’Avena, Giorgio Vanni, Oliver Onions, Vince Tempera, oltre che Anastasio, Lordi e Galactic Empire. E infine, gli incontri con Max Pezzali, Hansi Kürsch dei Blind Guardian e con il padre del punk italiano Giovanni Lindo Ferretti, cantante e paroliere della band CCCP - Fedeli alla linea e Michele Petrucci, che parleranno del loro volume ’Tanno’, ovvero Tancredi, un cavallo a cui Ferretti è stato molto legato, pretesto per scoprire il mondo interiore e il legame profondo con le proprie origini.