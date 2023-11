Emozioni e tanti sorrisi al Family Palace. I bambini protagonisti

Si alza il sipario su Lucca Junior che torna anche quest’anno al Real Collegio nella speciale veste di Family Palace, il palazzo della fantasia a misura dei più piccoli. Anche in questa edizione, il festival sarà totalmente gratuito per i bambini sotto i 10 anni che devono essere sempre accompagnati da almeno un adulto provvisto di biglietto e braccialetto. Durante il festival presso i ’Welcome Desk’ e il ’Family Palace’ sarà possibile ritirare gratuitamente un braccialetto speciale (facoltativo) pensato per i più piccoli, con indicato il numero della protezione civile.

E, come da tradizione, il ’Family Palace’ sarà accessibile a tutti, nella massima inclusione, senza necessità di avere alcun titolo di ingresso al festival. Un’opportunità unica per iniziare a esplorare i molteplici universi di Lucca Comics & Games guardandoli con gli occhi di un bambino. Un solo nome che è già tutto un programma: Hello Kitty. Ma andiamo per ordine. Rai Kids porterà la nuova serie animata dedicata appunto a Hello Kitty, protagonista indiscussa di Hello Kitty Super Style!, una coproduzione internazionale italo-francese, realizzata da Watch Next Media, Monello Productions e Maga Animation Studio in collaborazione con Rai Kids (anteprima ufficiale della serie a cartoni animati domenica alle 11, al Cinema Centrale).

Il ’Family Palace’ sarà punto di convergenza di anteprime, attività di gioco e disegno, meet & greet con i personaggi più amati dei canali Rai Yoyo e Rai Gulp. Sabato torna la Live Kids Parade con una decina di character di Rai Yoyo insieme a Pinocchio e Freeda, i Puffi, Bing e Flop, Lucky, Bluey, Masha e Orso, naturalmente Hello Kitty e altri. Nei giorni della manifestazione una troupe di Rai Gulp documenterà tutti gli eventi principali di Lucca Comics & Games, per realizzare lo speciale We Play Together che andrà in onda domenica alle 18.30 su Rai Gulp e on demand su RaiPlay (in replica mercoledì 8 alle 19.30). In più sempre al Real Collegio tutti i giorni i bambini potranno ’schiacciare’ con Lucky e la Lucky Squad. Con lo staff di smart coach coordinati da Andrea ’Lucky’ Lucchetta, si potrà infatti giocare a Spikeball, il gioco della Schiacciata.

Spazio anche al mitico Topolino Party con Panini Comics per scoprire cosa succede nel dietro le quinte del settimanale a fumetti più amato d’Italia (evento per le scuole, giovedì 2 Auditorium San Francesco), e, non ultimo, al mitico Giovanni Muciaccia che torna a Lucca Comics & Games con Attacchi d’arte contemporanea (domenica 5 ore 14, Auditorium del Suffragio), seguirà un firmacopie al ’Family Palace’ (domenica 5, ore 15.30).

Nodo al fazzoletto per incontrare gli youtuber più amati con sessioni di firme a prenotazione gratuita (tramite Eventbrite) Jenny Puddu (oggi dalle 14), Roby (oggi dalle 16.30), Max Random (domani dalle 16.30), Arex&Vastatore (venerdì 3 dalle 16.30), Glitter&Candy (sabato 4 dalle 16.30), BellaFaccia (domenica dalle 16.30). L’amatissima doppiatrice e TikToker Arianna Craviotto presenterà al pubblico il suo primo romanzo, l’appuntamento è per venerdì 3 alle 16.30.

A Palazzo Ducale infine da non perdere la mostra dedicata all’animatrice, illustratrice, fumettista Amélie Fléchais Sentieri smarriti, sentieri ritrovati a cura di Roberto Irace.