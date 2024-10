Effetto farfalla. Un magico caos

Il copione è sempre lo stesso: rodato, consolidato e ammirato. Una città che si apre come uno scrigno magico e svela al mondo la sua anima. Lucca, basta la parola e sai già che si parla di fumetti, giochi, cinema, cosplayer e tutto quello che fa intrattenimento nel senso più largo e nobile del termine.

E anche quest’anno la magia si rinnova e il ’Butterfly Effect’ è pronto a invadere le austere strade, le rigorose piazze e le imponenti Mura che, da ormai sesssant’anni, diventano la quinta ideale per il secondo più grande evento al mondo. I record di presenze non si contano più, così come l’infinito stuolo di ospiti che fanno a gare per esserci. Perché essere a Lucca significa ormai una stella al merito nell’industria dell’intrattenimento. E infatti, puntualmente, a Lucca ci sono ’tutti’.

"Lucca Comics & Games è il frutto di una particolare alchimia: uno strano impasto di modi di sentire, di voglia di esistere e rodarianamente dichiarare la propria indipendenza nel mondo, imparando a raccontare storie da soli". Sintetizza così Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics, nel salutare l’avvio della manifestazione. Cogliendo appunto quello spirito un po’ ludicio e po’ libertario che è la miccia da cui detonano i cinque giorni della manifestazione.

"Su questo spirito – aggiunge ancora Vietina – si fonda la relazione dei partecipanti-appartenenti a Lucca, con Lucca stessa, con la sua manifestazione e la sua comunità. Una profonda storia di amicizia, che ha bisogno di ascolto, attenzione, tanto lavoro e... un po’ anche di un atto di fede. Come sarà il festival quest’anno? Sarà come ogni anno, diverso, ma sempre intenso, un’esperienza unica capace di donare energia, splendidi ricordi e grandi emozioni. Ci stiamo preparando per accogliere grandi anteprime mondiali, tantissimi ospiti e il meglio dell’offerta culturale delle grandi industrie creative italiane e straniere, con l’intento di far sentire tutti a casa propria".

Impossibile per certi versi riassumere un programma sterminato. Certo, basterà ricordare le ampie celebrazioni previste per Yoshitaka Amano, il maestro giapponese autore del manifesto ufficiale dove una ’Madama Butterfly’ è vestita di bianco e un volo di farfalle si spande nel cielo notturno, verso la luna. Butterfly scelta proprio per rendere omaggio a Giacomo Puccini, il grande compositore lucchese di cui si celebra il centenario della morte.

"Lucca Comics & Games invita ognuno di noi a compiere un viaggio nella fantasia, nella passione e nelle emozioni – dice l’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi –. L’intera città diventa un ‘portale‘ capace di mettervi in comunicazione con tutto il meglio del mondo del fumetto, della narrativa, del gioco, del videogioco, dell’animazione, dell’illustrazione, del cinema e della creatività. Anche in questa edizione lo staff di Lucca Comics & Games si è impegnato per rendere maggiormente accessibile e fruibile una manifestazione che è unica nel suo genere e mi complimento con tutti i collaboratori per la grande qualità culturale e la ricchezza degli eventi, perché sono riusciti a realizzare non un festival, ma il festival. Qualche cosa che noi tutti sentiamo essere davvero preziosa – chiude Lucchesi –, perché il festival non è fatto di cose, ma di persone: quelle che lo realizzano e l’organizzano, gli artisti che qui celebriamo, e soprattutto le persone che lo amano e lo animano… e quelle siete tutti voi i veri protagonisti".

E allora che altro dire: benvenuti a Lucca e che il gioco abbia inizio.