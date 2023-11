Cultura, conflitti e solidarietà. Una riflessione sui nostri giorni

La manifestazione Lucca Comics & Games si conferma un luogo di confronto vivo e reale e apre una riflessione ampia con un dibattito sull’attualità. Raccontare la guerra. Il mondo, i conflitti, il ruolo della cultura è il titolo dell’appuntamento fissato per domani alle 16.30 all’auditorium San Romano con Simonetta Gola, la direttrice comunicazione di Emergency e Mario Marazziti, della comunità di Sant’Egidio;

Agnese Pini, direttrice del Gruppo Editoriale QN e Tito Faraci, autore e curatore editoriale per Feltrinelli.

Si chiama invece In Fuga. Le persone che scappano non sono tutte uguali la graphic novel realizzata dalla Fondazione Migrantes della Cei ed edita da Tau destinata agli alunni delle scuole medie e superiori. Diversi gli autori coinvolti, tra cui Cristina Molfetta, Chiara Marchetti, Duccio Faccini e Manuela Valsecchi. In Fuga verrà presentato il 3 novembre nella chiesa di San Pietro a Somaldi.