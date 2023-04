Ciclismo: ecco la Granfondo del Vento e quella della Versilia

Firenze,18 aprile 2023 - Due prossime Granfondo di ciclismo per gli amatori, sono state presentate a Palazzo Pegaso a Firenze alla presenza del presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e di alcuni sindaci dei territori attraversati dalla manifestazione. La prima, denominata Gran Fondo del Vento è prevista per il 25 aprile sulle strade della Garfagnana, mentre la seconda, Gran Fondo delle Versilia, è in programma domenica 7 maggio. La Gran Fondo del Vento è una manifestazione cicloturistica con tratti agonistici cronometrati così chiamata in omaggio alle celeberrime Grotte del Vento.

Sono previsti 2 tratti agonistici cronometrati (San Pellegrinetto e Orrido di Botri e Montefegatesi) per il percorso lungo ed 1 tratto agonistico cronometrato (Orrido di Botri e Montefegatesi) per il percorso medio. Oltre al percorso lungo (km 120 con 29043 metri di dislivello) ed al medio (km 75 per 1590 mettri dik dislivello) prevista anche una pedalata ecologica lunga 53 chilometri.

La manifestazione coinvolge i territori comunali di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano e Molazzana. L’organizzatore Paolo Pagni ha detto “che la Granfondo del Vento è alla prima edizione, ma è già entrata nel calendario internazionale e per questa gara cercheremo di mantenere la data del 25 Aprile. Si tratta di posti bellissimi, si chiama così perché passa davanti alle grotte del Vento, con un percorso studiato per la valorizzazione del territorio. Bagni di Lucca ci ospita in questa iniziativa e noi siamo felici di partire con questa nuova esperienza. Abbiamo circa 250 iscritti ma c’è tempo per partecipare fino al giorno della manifestazione. La Granfondo della Versilia è arrivata alla 25esima edizione, si partirà dal lungomare di Viareggio e si arriverà nella cittadella del Carnevale, girando tutta la Versilia fino a toccare il comune di Lucca. Creare eventi con il cicloturismo significa – ha concluso Pagni - creare eventi all’interno della manifestazione. Durante la Granfondo della Versilia ci sarà il lancio dei paracadutisti all’interno della cittadella del Carnevale coinvolgendo nello spettacolo tutta la cittadinanza”. Due manifestazioni apprezzate dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “La Toscana è terra di ciclismo, uno sport che avvicina all’ambiente e rispetta e valorizza il territorio. Credo che questi momenti servano per avere la possibilità da un lato di rappresentare in maniera unica quanta bellezza c’è nella nostra terra, e dall’altro permettere davvero a chi ama questo sport, e sono tanti gli appassionati in Toscana, di poter avere la possibilità di poter ammirare le qualità di tanti atleti e poter vivere queste giornate partecipando attivamente. Delle belle giornate il 25 aprile e i 7 maggio che porteranno tanta gente a vedere e conoscere i nostri territori apprezzando un grande sport come il ciclismo”. Tra i presenti anche il consigliere regionale Mario Puppa, e il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini. Ad oggi sono circa 250 gli iscritti, ma c’è tempo per partecipare fino al giorno della manifestazione. La Granfondo della Versilia è arrivata alla 25esima edizione, partirà dal lungomare di Viareggio e si concluderà nella cittadella del Carnevale, girando tutta la Versilia fino a toccare il comune di Lucca.