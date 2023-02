Raffaele Mosca (Foto d'archivio)

Lucca, 9 febbraio 2023 - La matrice della squadra è africana, ma c’entra eccome anche la Svizzera visto che il team di cui parliamo è il vivaio della squadra Professional con sede in quella Nazione, e c’entra pure Vincenzo Nibali che è coinvolto nel progetto.

Ma la squadra che è una development ha la sede in Toscana e precisamente a Lucca e la denominazione è Q36.5 Continental Cycling Team.

Con Kevin Campbell team manager, il toscano Daniele Nieri è Daniele Nieri è ancora il direttore sportivo di questa formazione composta da quattro atleti italiani, due colombiani e cinque africani che prepara il debutto stagionale in Italia previsto il 25 febbraio con la Firenze-Empoli. Una squadra vivaio di quella maggiore, per far crescere e valorizzare gli atleti, che guarda in prospettiva, pensando più al futuro che al presente.

Una squadra quasi interamente rinnovata, in quanto alcuni atleti hanno cambiato società, ed altri sono passati professionisti. E’ rimasto dell’ex organico Qhubeka l’umbro Raffaele Mosca che arriva da una stagione poco fortunata, ma che offre ottime garanzie avendo i mezzi per essere protagonista e la stagione 2022 è stata per lui sicuramente importante per la crescita e la maturazione. Si confida molto nel team anche sul veneto Portello, ottimo velocista al terzo anni tra gli Under 23 e sul piemontese di Cureggio, Oioli che tutti ricorderanno grande protagonista da juniores e per il quale il Ds Nieri ha avuto sempre parole di ammirazione.

Ora lo avrà alla sua corte e si attende da lui una stagione importante. La Q36.5 Continental Cycling Team è pronta a far parlare di se e con il quartetto italiano che comprende anche Sandri è pronta al debutto nella classica da Firenze a Empoli.

LA SQUADRA: Raffaele Mosca, Alessio Portello, Manuel Oioli, Edoardo Sandri, Travis Stedman (Sud Africa), Amari Hamza (Algeria), Araya Efrem, Milkias Kudus e Araya Nahom (Eritrea), Juan Martinez Huertas e Hector Molina Gil (Colombia). DS Daniele Nieri; team manager Kevin Campbell.

Antonio Mannori