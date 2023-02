Ciclismo: 30 anni per la Gragnano Sporting Club -Tredici dilettanti per il 2023

La squadra del Gragnano-La Seggiola

Gragnano (Lucca), 21 febbraio 2023 - Metà squadra della Gragnano Sporting Club-La Seggiola tenuto conto che sono 13 i corridori del team lucchese e che la partecipazione è limitata a soli sei atleti, debutterà sabato prossimo alla Firenze-Empoli la classica nazionale che aprirà in Toscana la stagione dilettanti.

Un 2023 importante con una data significativa raggiunta dalla società del presidente Carlo Palandri, il trentennale di attività.

Come detto tredici i corridori affidati a Marcello Massini e Alberto Conti che a partire da questa stagione saranno coadiuvati da Andrea Marinari lo scorso anno al Team Malmantile-La Seggiola e che ha portato questa azienda ad essere uno dei nuovi sponsor del Gragnano. Sono stati riconfermati otto atleti dell’organico 2022: il forte velocista Lorenzo Cataldo, Matteo Niccoli, Tommaso Senesi, Bernardo Angiolini, Leonardo Galigani, Lorenzo Boschi, Alessio Ninci e il belga Ralph Nollet.

Cinque i nuovi arrivati in una società sempre attenta ai dettagli ed all’immagine. Dal Team Parkpre è giunto il ligure Niccolò Garibbo, mentre Andrea Chiarucci proviene dal Team Progit Puglia. Ci sono a completare la squadra anche tre debuttanti che provengono dalla categoria juniores e sono il lucchese Leonardo Giusti l’anno scorso nello Stabbia Ciclismo Dover dal Team Stabbia, Alessandro Zanetti ex Team Regia Congressi Seiecom Valdarno e Piergiorgio Cozzani proveniente dal Team F.lli Giorgi. La squadra ha condotto un’ottima preparazione, pronta ad essere protagonista sino dall’inizio e dopo il debutto di sabato sarà impegnata domenica 26 febbraio sul circuito a Torre di Fucecchio, altra gara che vedrà al via 150 corridori, ovvero il numero massimo della limitazione richiesta dalla società organizzatrice.

Antonio Mannori