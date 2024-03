Autolinee Toscane, arrivano altri 16 nuovi bus tra Lucca e Pistoia

Lucca, 15 marzo 2024 - Arrivano altri 16 nuovi bus nella flotta di Autolinee Toscane, alimentati a metano vanno a svolgere il servizio di trasporto pubblico nei bacini di Pistoia e Lucca. Si tratta di nuovi mezzi extraurbani da 12 metri, spiega una nota, che saranno impiegati per coprire le esigenze soprattutto nelle tratte a media e lunga percorrenza. Sono stati acquistati grazie anche ai fondi destinati alla Toscana dal Piano strategico per la mobilità sostenibile, i nuovi mezzi possono ospitare fino a 70 persone (53 sedute e 19 in piedi), più ovviamente il posto per i disabili e il posto guida dell'autista. «L'introduzione di 16 nuovi bus extraurbani, sei al servizio del bacino lucchese e dieci di quello pistoiese, certifica l'impegno di Autolinee Toscane e della Regione Toscana a migliorare incessantemente il trasporto pubblico - sottolinea l'assessore alla mobilità della Regione Toscana Stefano Baccelli -. Ciascuno di questi veicoli avrà effetti tangibili sull'affidabilità, la puntualità e la sostenibilità dell'intero servizio. Auspico quindi che Autolinee Toscane prosegua nel rinnovo del parco mezzi con la maggior rapidità e mantenendosi sempre in piena linea con quanto stabilito dal contratto vigente». Continuano quindi gli investimenti per rinnovare il nuovo parco da parte di At. In meno di quattro mesi, da dicembre 2023 a oggi, sono arrivati circa 120 i nuovi bus per il territorio toscano. «Abbiamo intenzione di continuare il nostro piano di rinnovamento del parco mezzi in Toscana - commenta il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli - nonostante la grave crisi che sta attraversando il Trasporto pubblico locale su gomma in tutta Italia che, come richiesto all'unanimità dalla commissione trasporti della Camera dei Deputati, ha bisogno di risorse certe per compensare i maggiori costi, dovuti all'aumento dei prezzi energetici e delle materie prime, e il calo dei ricavi, causati dalla riduzione degli utenti a seguito della pandemia». «Abbiamo già messo a disposizione del Tpl toscano oltre 300 nuovi bus - aggiunge -. Nel corso del 2024 sono previsti altri 100. Nel 2025 ne vogliamo far arrivare altri 700. Se ce lo consentiranno. Fra meno di due anni cioè avremo rinnovato più della metà degli autobus della Toscana, portando l'età media del parco mezzi a circa sette anni». Maurizio Costanzo