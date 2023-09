Vincono Cecchi e Zanardi

Si avvicina un fine settimana di grandi sfide al circolo Tennis Sarzana per il ritorno della rassegna Tpra che vedrà impegnate le coppie del doppio maschile e femminile alla ricerca dei punti necessari per partecipare alla fase finale della rassegna. Si giocheranno sabato le sfide di qualificazione e domenica mattina le fasi che porteranno alla finalissima. Intanto ha "debuttato" il nuovo impianto Blue Park di Arcola, campo in resina azzurra che ha immediatamente focalizzato l’attenzione dei doppisti nel torneo organizzato da Jacopo Consalvi.

Nella finalissima la coppia toscana Pablo Cecchi e Emilio Zanardi ha avuto la meglio di Tommaso Iapoce e Christian Jingco con il punteggio di 4-3 4-2. In campo femminile nel singolare All Stars organizzato da Maurizio Vallesi ha dettato legge Alessandra Pietrelli che dopo il percorso sicuro che l’ha potata alla finalissima si è imposta su Marta Spalatra. Infine a San Benedetto nella prova di singolare maschile coordinata da Benedetta Di Carlo vittoria di Fabio Paoletti che nella finale si è trovato di fronte un "abbonato" ai titoli: Fabio Plicanti.

Una sfida molto equilibrata che però ha visto trionfare Paoletti che si è così riscattato dopo aver perso contro l’ottimo rivale gli ultimi due incontri disputati aggiudicandosi così il primo titolo stagionale. Alla prova ha partecipato anche il lucchese Tommaso Ramacciotti numero due della classifica nazionale All Stars che ai quarti di finale ha ceduto il passo al pratese Saccenti poi battuto in semifinale da Fabio Plicanti. E adesso occhi puntati sui campi in terra battuta di via Posta Vecchia a Sarzana per una due giorni combattutissima.