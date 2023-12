Un solo punto in tre partite: "Ripartiamo con entusiasmo"

Dal sogno della vetta solitaria a portata di mano al sesto posto in classifica in sole tre mosse. Per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation un momento delicatissimo dal quale dovrà uscire con quella compattezza che il presidente Murizio Corona definisce "Dna Sarzana". Un marchio di fabbrica che mette insieme grinta, carattere e senso di appartenenza. "Fin quando - spiega Corona - giocheremo con queste caratteristiche che fanno parte del dna di questa squadra e società riusciremo a essere imprevedibili e soprattutto temibili. Se invece vengono a mancare ci trasformiamo in un’altra cosa. Peccato aver perso due partite sprecando una situazione di vantaggio e aver pareggiato a Valdagno un incontro che a 15 secondi dalla conclusione ci vedeva in vantaggio. Questi punti lasciati in pista pesano ma non devono condizionarci".

Come se ne esce? "Come ho detto ai ragazzi - continua il presidente - vedo il bicchiere mezzo pieno. Voglio vedere tanti sorrisi e entusiasmo perchè questo gruppo è forte e valido. A parte la vecchia guardia sta crescendo moltissimo Illuzzi e su Olmos dico soltanto ai tifosi di godercelo e ricordare il suo passaggio a Sarzana. E’ un inno all’hockey e tra qualche anno sarà uno dei top mondiali. Peccato per le tre gare sprecate perchè avremmo potuto essere ancora a ridosso dell’alta classifica considerando che Forte dei Marmi e Trissino restano un gradino sopra a tutte e pensare anche a una qualificazione alla fase finale di coppa Italia con una miglior posizione". Nell’insolito turno di domenica in campionato i rossoneri saranno proprio ospiti in Versilia della capolista Forte dei Marmi che ieri ha giocato in Champions League in Portogallo. "Apparentemente è una sfida impossibile - conclude - ma l’hockey è una disciplina imprevedibile e ogni partita può cambiare in una frazione di secondo. Il Forte dei Marmi arriverà dalla serata in Portogallo che magari si farà sentire pur essendo una formazione di enorme qualità che sta tenendo un ritmo elevatissimo. Dobbiamo rimanere tranquilli e ripartire con il solito entusiasmo senza dimenticare il nostro dna, perchè tutto è legato a quello. E giocare da Hockey Sarzana".

m.m.