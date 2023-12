Tutto pronto per il trofeo dell’Immacolata

I giovani calciatori della classe esordienti 2012 si sfideranno come tradizione venerdì 8 dicembre a Castelnuovo Magra per contendersi il trofeo dell’Immacolata organizzato dalla società sportiva Colli Ortonovo. Una bella giornata di calcio allestita all’impianto "Marchini" con inizio alle 9.30. Partecipano dodici formazioni suddivise in quattro raggruppamenti. Girone A: Lucchese, Colli Ortonovo, Pontremolese. Girone B: Gavorrano, Forte dei Marmi, Pianazze. Girone C: Spezia Calcio, Montignoso, Galcianese. Girone D: Carrarese, Cantera Massese, Porcari. Si inizia alle 9.30 in contemporanea con le sfide tra i padroni di casa del Colli Ortonovo-Pontremolese e Spezia Calcio- Montignoso. Si proseguirà con le gare di qualificazione fino alle 12; dalle 15 le varie finali fino a quella più attesa per assegnare il titolo, in programma alle 17.30.