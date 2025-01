Tantissimi tifosi seguiranno la squadra sabato in Veneto con pullman e auto. Pronto l’esodo verso il ’Tombolato’

Tantissimi tifosi aquilotti saranno presenti sabato allo stadio ‘Tombolato’ di Cittadella, per sostenere i bianchi nel match contro i granata. La maggioranza dei supporter si muoverà verso il Veneto con mezzi propri, ma non mancheranno i pullman a cura della tifoseria organizzata. Il club ‘Franco Cavatorti’ ha organizzato un torpedone: prezzo 35 euro, info e prenotazioni al bar La Lory o telefonare a Michele al numero 331-6816201. Un pullman anche del gruppo Belini Frizzanti al costo di 40 euro, prenotazioni Gabriele tel. 340-3385453 o rivolgersi all’edicola Rossi della Maggiolina o al circolo di Valdellora. Altri due mezzi sono in allestimento da parte del gruppo Bullone e della Curva Ferrovia. Ieri è partita la prevendita per il settore ospiti del ’Tombolato’, con una curva nord di 1114 posti e una tribunetta di 323 posti. I biglietti sono acquistabili sul circuito TicketOne, fino a venerdì, al prezzo di 14 euro.

Fabio Bernardini

Nella foto: i tifosi spezzini nell’ultima trasferta a Bari