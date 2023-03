Sprint finale contro il Rapallo Il Lerici Sport ritorna capolista

LERICI SPORT

8

RAPALLO

6

LERICI SP: Di Donna, Giusti, Iaci 1, Telara 2, Avvenente 1, Guenna 1, Pietra, Gatti 2, Italiani, Bonomo 1, Tamburini, Vangi, Sisti. All.: Sellaroli.

RAPALLO: Serra, Federici 5, Brolis, Grasso, Oliva, Barau, Capurro, Camolada 1, Benvenuto R., Benvenuto M., Josipovic, Trono, Stella.

Arbitro: Bechelli.

Parziali: 0-1, 2-1, 3-3, 3-1.

LA SPEZIA - Torna in vetta il Lerici Sport: con i verdetti incrociati della seconda di ritorno, con i rossoblù vittoriosi sul Rapallo Nuoto e la Delta Roma battuta dal Marina di Carrara, è di nuovo prima posizione per i cccodrilli di coach Sellaroli. Un match non facile e sudatissimo per il team, che ha dovuto fare a meno del capitano Riccardo Virdis e che alla Mori bissa la vittoria dell’andata grazie al parziale di 3-1 nell’ultimo tempo. Finisce 8-6 e il commento del tecnico non lascia dubbi sulla difficoltà: "una battaglia". Gli altri risultati del girone 2 di serie B maschile: S.Giorgio-Perugia 6-4, Roma Vis Nova-Modena 13-10, Osimo Pirates-Aragno Rivarolesi 11-13, Marina di Carrara-Delta 11-8.

Classifica: Lerici Sport 26, Delta 24, Marina di Carrara e Aragno 23, Rapallo 16, Osimo 15, Perugia 12, San Giorgio 9, Sub Modena e Roma Vis Nova 6.

Chiara Tenca