Spezia: Salvatore Esposito al top, suo il trofeo Mvp di settembre della Serie Bkt

La Spezia, 24 ottobre 2024 – Grande soddisfazione per lo Spezia perché il trofeo Mvp (Most valuable player) della Serie Bkt, per il mese di settembre, se lo è aggiudicato il centrocampista aquilotto Salvatore Esposito, decretato miglior calciatore del mese scorso, grazie a un rendimento favoloso. A questo premio si aggiunge anche quello dell'Aic già assegnato per lo stesso periodo nei giorni scorsi.

I dati Opta relativi al periodo considerato dicono infatti che nessun giocatore ha preso parte a più reti rispetto a Salvatore Esposito nel campionato di Serie Bkt (4 in altrettante presenze, condite da 3 assist) ed è stato anche il calciatore ad aver creato più occasioni sia totali (15) che da palla inattiva (12). Inoltre, tra i centrocampisti che hanno tentato almeno 200 passaggi nel mese di settembre in Serie Bkt, Esposito è nella top 5 del campionato per percentuale di precisione (90%).

Esposito succede ad Antonio Vergara della Reggiana, vincitore del premio Mvp nel mese di agosto e riceverà il riconoscimento ideato da Bkt, title sponsor del campionato e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B, in occasione del match Spezia-Bari di domani, venerdì, valido per la 10a giornata d’andata, nel corso del cerimoniale pre-gara.