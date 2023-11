Spezia: ufficiale l'esonero di Alvini, sulla panchina arriva D'Angelo

La Spezia 15 novembre 2023 – Ormai tutto definito nella giornata di eri, occorreva soltanto l'ufficialità. Che è arrivata oggi quando all'ora di pranzo lo Spezia calcio ha comunicato di aver sollevato Massimiliano Alvini dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra, per poi annunciare di aver affidato il ruolo a Luca D'Angelo, che ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza.

Intanto il club dei Platek ha inteso ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e augurare loro le migliori fortune umane e professionali.

Poi, dopo il benvenuto a D'Angelo, la descrizione della sua carriera da allenatore, che inizia nel 2010 sulla panchina del Rimini in Serie D, squadra che da calciatore lo aveva visto assoluto protagonista con la fascia da capitano al braccio, ottenendo subito la promozione in Serie C. Dopo tre stagioni in Romagna, l'approdo sulla panchina dell'Alessandria in Lega Pro Seconda Divisione, per poi accasarsi nel luglio 2015 alla Fidelis Andria, neo promossa in Lega Pro, mentre nelle stagioni successive la sua carriera si arricchisce con le esperienze a Bassano e Caserta, dove, dopo aver preso il timone della squadra a inizio ottobre, si rende protagonista di una straordinaria cavalcata nel girone di ritorno, con la Casertana capace di conquistare più punti di tutti nella seconda parte del torneo, chiudendo al settimo posto.

Nel 2018, il passaggio al Pisa segna per lui la tappa fondamentale della carriera, tanto che già alla prima stagione in terra toscana ottiene la promozione in Serie B, superando in finale play-off la Triestina. Nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 D'Angelo chiude il campionato a centro classifica, per poi sfiorare l'impresa nella stagione 2021/2022: il Pisa campione d'inverno si piazza al terzo posto, eliminando il Benevento in semifinale play-off e uscendo sconfitto in finale contro la corazzata Monza, andando ad un passo dalla storica promozione in massima serie.

Chiusa la sua parentesi in Toscana, Luca D'Angelo verrà richiamato a sedere sulla panchina del Pisa nella stagione 2022/23, raccogliendo la squadra all'ultimo posto in classifica dopo sei giornate con soli due punti guadagnati e portandola a una salvezza a dir poco tranquilla, dopo aver collezionato ben 14 risultati utili consecutivi e chiudendo a sole due lunghezze dai playoff. Nella sua nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti, mister D'Angelo sarà affiancato dal vice Riccardo Taddei, dai preparatori Atletici, Marco Greco e Stefano Cappelli, dal collaboratore tecnico Giuseppe Leonetti e dal preparatore dei portieri Massimo Gazzoli.

“Allenatore esperto e carismatico, con oltre 450 panchine in carriera – concludono dal club dei Platek – Luca D'Angelo è pronto ora a sedere sulla panchina dello Spezia calcio, determinato a dare fin da subito il proprio contributo alla causa delle Aquile”.

Marco Magi