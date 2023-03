Semplici: "Grande vittoria, merito dei ragazzi"

E alla terza Semplici cala il jolly. Nella serata piu difficile lo Spezia prende i tre punti fondamentali per la corsa salvezza. E oltretutto un milanista che segna all’Inter... "Sono contento per la squadra – dice Maldini – era importante vincere, ci abbiamo creduto e andata bene". Hai raggiunto papà con i gol all’Inter, 2. "Non lo sapevo, comunque sono contento che sia servito a vincere". Ci credevate? "Abbiamo lavorato per quello, anche dopo il pareggio abbiamo di nuovo cercato il gol, siamo felici". Arriva Semplici, voce recuperata dopo una gara di sofferenza. "Il merito e dei ragazzi, io cerco di portare conceti e mentalità, ho trovato un gruppo di grandi doti morali e tecniche". Si è adattato alla squadra o la squadra a lei? " Io da quando ho esordito in A mi hanno etichettato con quello del 3-5-2: dipende dai calciatori, abbiamo sofferto, ma lo sapevamo. Però abbiamo sempre cercato di fare il nostro secondo le nostre caratteristiche. Ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo sempre ribattuto colpo su colpo. Merito di tutti i ragazzi per un successo che abbiamo inseguito, con le nostre armi, ma contro la squadra più forte del campionato non poteva che essere cosi".

Marco Zanotti