Sarzana, tre punti valgono l’accesso ai playoff

Tre punti preziosi per mettere la prima firma sulla stagione anche se non certo quella definitiva, perchè ancora la strada è lunga e ricca di incontri. Dal punto di vista aritmetico però è il bottino che manca all’Hockey Sarzana Gamma Innovation per blindare la certezza, a sei giornate dalla conclusione del campionato, di entrare a far parte delle prime sei squadre in classifica ammesse ai playoff scudetto senza passare dalla fase dei preliminari. Quella di stasera alla pista del ’Vecchio Mercato’ contro il Valdagno è dunque la partita che può aggiungere un pizzico in più di tranquillità in un momento davvero eccellente dei rossoneri, protagonisti di un campionato di alto livello. Terzo posto in classifica alle spalle soltanto di Forte dei Marmi e Trissino, le due superformazioni del torneo, e un rendimento da grande squadra.

L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha inserito il pilota della vittoria. Dopo la goleada in Ws Europa Cup nell’andata dei quarti di finale contro Monza è arrivata anche quella a Giovinazzo nel mercoledì di campionato, che si aggiunge alle ottime prestazioni precedenti offerte dai ragazzi di Paolo De Rinaldis che hanno messo alle spalle il momento delicato successivo alla sconfitta contro Trissino e all’eliminazione dalla Coppa Italia contro Amatori Lodi. Da quel momento soltanto sorrisi e tanta voglia di fare bene, anche in Europa e non soltanto nel campionato di serie A1. "Siamo reduci – spiega il presidente rossonero Maurizio Corona – da una vittoria importante e meritata a Giovinazzo e troveremo il Valdagno che per sperare di riagganciare il sesto posto deve fare bottino pieno. Mancano sei giornate per terminare la regular season e delineare la griglia definitiva dei playoff scudetto e vogliamo arrivarci nella miglior posizione di classifica".

Una settimana densa di impegni, non ultimo la lunga trasferta in Puglia. "Una gara durissima – commenta il tecnico Paolo De Rinaldis – ma abbiamo dimostrato un atteggiamento importante. Stasera dobbiamo affrontarli con il massimo impegno anche se abbiamo avuto poco tempo per preparare il confronto". Il Valdagno è impegnato come i rossoneri in Ws Europe Cup e nei quarti ha perso 2-1 sulla pista spagnola dell’Igualada. Si gioca alle 20.45 al ’Vecchio Mercato’ arbitrano Francesco Stallone e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo.

m.m.