Sarzana, l’ora del debutto. Al PalaTerzi il Montebello

Si parte. Scatta stasera il campionato di serie A1 di hockey su pista alla ricerca del titolo numero 101 della sua storia. Grandi favorite della competizione i campioni uscenti del Trissino e il Forte dei Marmi che sarà guidato proprio dall’ex tecnico dei veneti Alessandro Bertolucci che dopo due scudetti consecutivi ha accettato la sfida versiliese. Ma occhi puntati anche sull’Hockey Sarzana Gamma Innovation che al gruppo consolidato e affiatato ha aggiunto in estate due pedine sulle quali il tecnico Paolo De Rinaldis punta moltissimo: il giovane argentino Joaquin Olmos e l’esperto Domenico Illuzzi. Stasera dunque si parte con la sfida casalinga contro il Montebello in programma alle 20.45 alla pista del Vecchio Mercato e l’attesa è altissima. Gli avversari del Tierre Chimica Montebello diretto da Mauro Zini hanno cambiato completamente volto nel mercato estivo allestendo un gruppo ambizioso. "Abbiamo incontrato il Montebello – spiega il presidente Maurizio Corona – la scorsa settimana nel torneo di Forte dei Marmi e ci ha fatto sudare. Comunque la nostra squadra è reduce da un pre campionato molto attivo con cinque partite disputate e una crescita costante. Anche i nuovi si stanno inserendo alla perfezione nello scacchiere del tecnico".

Alla prima uscita però saranno assenti il portiere Simone Corona e Francesco De Rinaldis che devono scontare le squalifiche. "Partita importante – aggiunge il tecnico Paolo De Rinaldis – perchè c’è tanta curiosità di vedere in pista la nostra nuova squadra con i due innesti di qualità che abbiamo inserito e dopo tanto allenamento una partita vera ci dirà come abbiamo lavorato durante il precampionato. Abbiamo due assenze importanti e questo ci metterà nella condizione di avere la rosa un po’ più corta". In porta dunque debutto nella massima serie per il giovane Francesco Venè, già titolare della squadra di serie A2, mentre in sostituzione di Francesco De Rinaldis verrà convocato Lorenzo Angeletti. Si gioca alle 20.45. Gli arbitri saranno Luca Molli di Viareggio e Alessandro Eccelsi di Novara, mentre l’ausiliario sarà Matteo Righetti di Sarzana.