Sarzana Gamma sorpreso dal Montebello Non bastano i gol di De Rinaldis e Borsi

MONTEBELLO

5

SARZANA GAMMA

2

MONTEBELLO: Rodrigues Pais, Ghirardello, Marques Cerqueira, Mattugini, Bolla, Del Sale, Borregan Bo, Zordan, Peropolli, Nardi. All. Zini.

SARZANA: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Perroni, Festa, Rispogliati, Bruno Alonso, Facundo Ortiz, Garcia Bielsa, Bianchi. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Matteo Galoppi e Daniele Moretti di Follonica

Marcatori 1° tempo: 1’23’’ Ghirardello, 1’44’’ Borregan Bo, 7’04’’ De Rinaldis. 2°tempo: 4’28’’ Ghirardello, 19’55’’ Marques, 23’47’’ Borsi, 24’56’’ Borregan Bo.

MONTEBELLO – Contro l’ultima in classifica il Sarzana Gamma mette fine alla serie positiva nella serie A1. Una sconfitta a sorpresa quella dei rossoneri che nella gara apparentemente più facile non sono riusciti a prendere l’iniziativa a conferma di quanto possa essere imprevedibile l’hockey. Dopo aver fallito un rigore in apertura la formazione sarzanese si è ritrovata sotto di due reti anche se Francesco De Rinaldis (nella foto) ha accorciato le distanze con gran parte del primo tempo ancora da giocare. Invece nella ripresa chi si attendeva la rimonta ha assistito allo show dei padroni di casa che si sono portati avanti 4-1. Nel finale Borsi ha infilato il secondo centro ma a pochi secondi dalla sirena finale è arrivato il definitivo 5 a 2 per i veneti. L’Hockey Sarzana resta al terzo posto ma con un risultato positivo, come auspicato alla vigilia, avrebbe potuto avvicinarsi al Lodi. Adesso giovedì sfida di Champion’s.