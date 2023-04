Sarri e il paragone con...il ciclismo "Il Picco come la Parigi-Rubaix"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha scomodato il ciclismo per sottolineare le insidie del match odierno: "Potrebbe essere una Parigi-Rubaix piena di tratti di pavet. Lo Spezia nelle ultime 6 partite ha perso una sola volta, si tratta dunque di un avversario difficile per una gara piena di rischi". "Dalla mia squadra mi aspetto una crescita sul piano mentale – ha affermato il tecnico di Figline Valdarno – perché quella di Spezia è la tipica gara che in passato ci ha visto peccare di superficialità". Memore del suo passato da tecnico della Sangiovannese e dell’Empoli, che ben conosce la forza del ‘Picco’, Sarri ha rimarcato le criticità della partita: "Se non saremo concentrati al cento per cento e non avremo motivazioni alte rischieremo di andare in difficoltà perché andremo a giocare in un campo e in un ambiente difficili. Non dobbiamo pensare alla Champions ma solo ed esclusivamente allo Spezia". La Lazio occupa il secondo posto in classifica a quota 58 punti: 17 le vittorie realizzate, sette i pareggi e cinque le sconfitte. Buono lo score offensivo dei biancocelesti con 46 gol realizzati, dieci dei quali da Zaccagni e nove da Immobile; eccezionale la tenuta difensiva, la migliore del campionato, con Ivan Provedel che ha raccolto la sfera in fondo alla rete solo in venti occasioni.

La Lazio viene da una serie positiva di sette partite (sei vittorie e un pareggio), l’ultima sconfitta risale allo scorso 11 febbraio contro l’Atalanta, all’Olimpico. Lontano dalle mure amiche i biancocelesti non perdono da oltre tre mesi, esattamente dal 4 gennaio scorso quando vennero superati dal Lecce per due a uno per un rendimento esterno secondo solo a quello del Napoli. Mister Sarri riproporrà il sistema di gioco a lui caro, vale a dire il 4-3-3. A guardia dei pali vi sarà l’ex aquilotto Ivan Provedel, protagonista con la maglia bianca di due salvezze eccezionali in Serie A. La linea difensiva sarà composta da Marusic sul lato destro, Casale e Romagnoli centrali, Hysaj a sinistra. In cabina di regia vi sarà Cataldi con Milinkovic e Luis Alberto ai lati. Il tridente d’attacco vedrà Felipe Anderson sul versante destro, Immobile punta centrale, Zaccagni ala sinistra. Indisponibile Vecino.

Fabio Bernardini