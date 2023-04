Prestigioso riconoscimento per il presidente dell’Aia spezzina Loris Pedroni. Lo scorso 16 aprile, nel corso dell’assemblea generale elettiva straordinaria dell’Associazione italiana degli arbitri, Pedroni è stato infatti eletto delegato degli ufficiali di gara per la macroregione nord. Sono stati ben 311 i votanti tra presidenti, delegati sezionali e dirigenti benemeriti dell’Associazione, con Pedroni che ha riportato un largo consenso, addirittura risultando il più votato in tutta Italia.

Naturalmente felicissimo per la nomina, lo spezzino Loris Pedroni si è così espresso: "Sono contento di rappresentare tutti gli associati attraverso questo ruolo a livello nazionale. Fin dal primo momento in cui sono stato eletto presidente dell’Aia spezzina – ha aggiunto – mi sono impegnato a ascoltare gli associati per contribuire alla loro crescita. La mia elezione non è solo un traguardo personale, ma attesta lo splendido percorso lavorativo svolto da tutta la nostra regione Liguria".

Fabio Bernardini