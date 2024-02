Pallanuoto serie c. Marina Militare, ’solita’ trasferta a Firenze

Dopo le sfide contro Pontassieve e Dream Sport Firenze, terza trasferta consecutiva alla piscina ’Nannini’ nel capoluogo toscano per la Marina Militare di coach Carlo Foti, che oggi incontrerà nell’impianto gigliato alle ore 17.30 il Firenze Pallanuoto in occasione della quinta di andata di serie C. A una settimana di distanza dal primo stop di campionato contro il Dream Sport, costato loro la testa della classifica, i ragazzi con le stellette sono secondi a nove punti, a pari merito con gli avversari odierni. "Siamo pronti – annuncia il tecnico alla vigilia – quarta gara in esterna e una in casa e già questo è un po’ pesante, ma sarà bene avere tre sfide consecutive nel girone di ritorno. Incontriamo, dopo la capolista, un’altra squadra quotata, sono le due accreditate ai primi posti del girone, ma siamo pronti e al completo. Stiamo lavorando tanto e in vista di questa sfida, vediamo cosa ne uscirà fuori: sono fiduciosa del gruppo che ho".

C.T.