Pallanuoto Serie B. Lerici pronto a scendere in vasca puntando ai play off: "Campionato impegnativo, la squadra è rinforzata»

Obiettivo? Play off. Alessandro Sammartano, presidente del Lerici Sport, commenta il calendario del girone 2 di serie B maschile, di cui i Coccodrilli sono fra i protagonisti annunciati, dopo l’uscita in semifinale lo scorso anno contro il Monza Nuoto Club. Campionato al via il 2 dicembre con la trasferta in casa della Libertas Rn Perugia; oltre a questa, fronteggeranno il team di coach Sellaroli: Sangiorgio Waterpolo Genova, Locatelli Genova, Livorno Aquatics (neopromossa), Nc Civitavecchia (retrocessa), Pallanuoto Tolentino (neopromossa), Osimo Pirates, Gs Aragno, Rapallo Nuoto. "Anche quest’anno il girone ha alcune trasferte impegnative. Abbiamo mantenuto in squadra diversi atleti del vivaio Lerici e parte della rosa già da alcuni anni, inserendo quattro nuovi giocatori a rinforzo; lavoriamo per i playoff, ma sappiamo che il girone è impegnativo" commenta il numero uno del Lerici.

L’ultima gara dell’anno sarà il 16 dicembre a Livorno, poi la ripresa in casa col San Giorgio il 13 gennaio 2024; il girone di andata finirà il 17 febbraio con la nona di campionato e la stagione regolare il 4 maggio. Questo il calendario completo: 1ª giornata: Perugia-Lerici (212, 2032024); 2ª Lerici-Aragno (912, 903), 3ª Livorno-Lerici (1612, 1603), 4ª Lerici-San Giorgio (1312024, 2303), 5ª Tolentino-Lerici (201, 0604), 6ª: Lerici-Locatelli (2701, 1304), 7ª: Civitavecchia-Lerici (0302, 2004), 8ª: Lerici-Rapallo (1002, 2704); 9ª: Osimo-Lerici (1702, 0405).

Chiara Tenca