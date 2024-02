PALLANUOTO SERIE B. Il Lerici ad Ancona con vista sui playoff

Ultima di andata di serie B maschile e terza sfida dal sapore play off consecutiva per il Lerici Sport, che nel match prima del giro di boa e della pausa di due settimane, sarà impegnato nella lunga trasferta marchigiana contro l’Osimo Pirates. Ospiti terzi del girone 2 a quota 16, padroni di casa una lunghezza sotto. "Sarà una partita molto difficile, in casa i nostri avversari giocano molto bene e arrivano da un ottimo risultato a Genova contro il San Giorgio. Sono in gran forma, hanno battuto anche l’Aragno fra le mura amiche. Dobbiamo mettercela tutta per rimanere vicini al secondo posto e non farsi tirare dentro alla bagarre con 6 squadre su 4 posti. Non ci aiuta la trasferta così lunga, ma non voglio scusanti" commenta coach Sellaroli. Stamani alle 8.30 partenza in pullman per i Coccodrilli, al completo. Gara al via alle 16 alla ’Passetto’ di Ancona, a porte chiuse "per disposizioni del gestore dovute a problemi tecnici" fa sapere l’Osimo; dirigerà l’arbitro Di Grazia.

C.T.