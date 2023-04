Npsg Trading tiene testa alla corazzata Ongina

Canottieri Ongina

3

Npsg Trading Logistic

1

CANOTTIERI ONGINA VOLLEY: Frascio 2, Ramberti 1, Miglietta 5, Boschi 2, Miranda 25, Paratici 0, Pene Oussè 2, De Biasi G. 16, Marcoionni 1, Chadtchyn 14, De Biasi M. 0, Rosati libero; n.e. Sala, Lasensation, Zorzella. All. Bruni G.; vice Perodi

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 1, Bonati 19, Pierro 10, Moretti 9, Anghinetti 5, Cormio 15, Marini 0, Borrello 0, De Muro e Briata liberi; n.e. Figini,Vaquer, De Muro. All. Parisi; vice Pala

Arbitri: Vaschetto e Antonelli

Parziali set: 24-26; 26-24; 26-24; 25-14

PIACENZA – La Npsg Trading Logistic esce a testa alta dalla difficile sfida contro la corazzata Canottieri Ongina disputando una grande partita, nonostante la sconfitta. Gli spezzini, orfani di Lanzoni e Vaquer e con Marini alle prese con diversi guai fisici, sono bravi ad imprimere lo sprint giusto alla gara, imponendosi 24-26. Poi subiscono la rimonta dei locali che si aggiudicano il secondo e il terzo parziale sul filo di lana con il medesimo punteggio di 26-24. Nella seconda frazione i padroni di casa approfittano di un black-out dei biancazzurri che vanificano tre punti di vantaggio e regalano il set agli avversarti. Nell’ultima parte della sfida i locali prendono il sopravvento e chiudono sul 3-1. Parisi schiera Mandoloni al palleggio e Pierro in diagonale, con Cormio e Bonati a schiacciare, Anghinetti e Moretti al centro, Briata in ricezione e De Muro in difesa. Borrello è entrato in seconda linea al posto di Anghinetti e Marini ha provato a sostituire Pierro.

Ilaria Gallione