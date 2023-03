Milan, Parma, Sampdoria e Bologna in campo al ’Falconara’

E’ iniziata ieri la 73ª Viareggio Cup - Coppa Carnevale meglio conosciuto come ‘Torneo di Viareggio’ che si concluderà il 3 aprile, manifestazione di calcio internazionale giovanile che come tradizione vede il suo svolgimento tra Toscana e Liguria. Quest’anno alcune partite verranno disputate al campo sportivo ‘Piero Bibolini’ a Falconara di San Terenzo. Sette le partite in programma: il via ieri con Don Torquato (Argentina)-Apia Lechnard (Australia) finita 1-1, oggi alle 15 si prosegue con Bologna-Atrominos (Grecia), quindi Milan-Parma giovedì 23 marzo ore 15, Wechester United (Usa)-Berekum Freedom (Senegal) venerdì 24 marzo (15), Sampdoria-Arezzo sabato 25 marzo (14), un ottavo di finale martedì 28 marzo (15) e un quarto di finale giovedì 30 alle 15. Un programma ricco che potrà riscontrare l’interesse di molti appassionati di calcio che potranno ammirare talenti di vari paesi del mondo anche se il clou sarà soprattutto quando si esibiranno il Milan e la Sampdoria che hanno molti tifosi residenti nella nostra provincia. I biglietti per le partite possono essere acquistati al botteghino del campo sportivo ‘Piero Bibolini’, per maggiori informazioni si possono trovare al [email protected] del G.S. Pozzuolo, società di calcio amatoriale che gestisce l’impianto santerenzino alla quale va il ringraziamento di tutti gli sportivi e gli appassionati di calcio spezzini per aver garantito anche quest’anno lo svolgimento di alcune partite del torneo internazionale alcistico sul nostro territorio. Quest’anno le squadre partecipanti saranno trentadue composte da diciassette italiane e quindici straniere.