Lo spezzino Morachioli protagonista col Bari

Lo spezzino Gregorio Morachioli, classe 2000, si è preso la copertina del campionato di Serie B firmando il gol della vittoria del Bari contro il Sud Tirol in pieno recupero. Subentrato al 24’ del secondo tempo all’ex aquilotto Mirco Antenucci, il giovane cresciuto nel settore giovanile dello Spezia (nel 2021 andò in regime di svincolo passando al Renate e a seguire al Bari), ha scatenato l’esultanza irrefrenabile della truppa barese realizzando la rete del successo al 94’. Tra l’altro nelle fila del Bari (l’addetto stampa è l’ex Leonar Pinto) vi milita anche l’altro spezzino ed ex aquilotto Leonardo Benedetti, anch’egli classe 2000, che nell’attuale campionato ha già giocato 25 partite. Grazie alla rete di Morachioli il Bari, i cui tifosi hanno un grande legame di amicizia con quelli spezzini, è ora a soli quattro punti dal Genoa che contro il Como di Vignali non è andato oltre il pareggio per due a due.

Non fanno più notizia le prodezze dell’altro spezzino, arcolano per la precisione, Samuele Mulattieri, amcora in gol nel match tra il Frosinone e l’Ascoli. Per l’ex aquilotto, che lo Spezia cedette all’Inter nel 2018, sono ben tredici i gol all’attivo.

Fabio Bernardini