La Cestistica a Cagliari

Penultima partita di regular season nella serie A2 di basket femminile per la Cestistica Spezzina, che questo pomeriggio alle ore 17 è ospite del Cus Cagliari nel recupero della 22ª giornata. La sfida ha un valore d’importanza più alto per le spezzine che non per la compagine sarda, già certa di affrontare i play-out: le bianconere, infatti, dovranno vincere per riagganciare Battipaglia al secondo posto in classifica, in attesa dell’ultimo turno con Vigarano. Una gara, però, che nasconde comunque delle insidie: il Cus Cagliari è reduce dal solido successo in casa di Selargius nel derby di Sardegna, e gli ultimi match di regular season serviranno come allenamento rafforzativo in vista degli scontri-salvezza. A livello statistico, quello di Cagliari è l’ultimo attacco del girone sud, con 55,2 punti segnati di media a partita, e Karolina Stawinska è l’unica giocatrice in doppia cifra di media con 10,5 punti. Vicine ma non in doppia cifra seguono l’ex bianconera Erika Striulli con 9,7 e Anna Paoletti con 8,9. Stawinska è anche la miglior rimbalzista del Cus con 6,1 palloni catturati sotto canestro a gara. Nella compagine allenata da coach Xaxa milita anche un’altra ex spezzina, ovvero Eugenia Caldaro: per lei 7,0 punti e 4,7 rimbalzi a partita.

La direzione di gara è stata affidata a Umberto Giambuzzi di Ortona (Chieti) e Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino (Chieti). La Cestistica partirà per Cagliari questa mattina per poi far rientro in serata dopo la partita al PalaCus. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sui profili ufficiali del Cus Cagliari.