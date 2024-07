Il Rudi Infissi alza al cielo il trofeo della 'Futbol League'

Castelnuovo Magra, 4 luglio 2024 - Va al Rudi Infissi la prima edizione del 'Futbol League', torneo di calcio a sette di scena al centro Sportivo Canale di Castelnuovo Magra, kermesse by night organizzata dalla Soccer time in collaborazione con l’Asd Luni Global sport e pizzeria Time Out.

Ad alzare il trofeo al termine di una finale tiratissima davanti ad una buona cornice di pubblico è stato il capitano Matteo Zambarda, dopo la sfida decisa dal dischetto (i due tempi regolamentari erano terminati in parità).

Le due finaliste si sono ritrovate di fronte per la seconda volta (dopo quella della fase di qualificazione) e anche in questo contesto, ha prevalso il team di mister Matteo Toffi. La sfida definitiva è iniziata con un gran ritmo, tanta intensità per alcuni tratti vibrante fino al termine.

Al primo affondo i gialli passano con Verona su assist di Zambarda. I rossi dell’Aviatore dopo pochi minuti rimettono in parità il match con James Pucci, sotto misura.

Il team della triade di mister Neri-Palma-Lombardi costruisce un paio di occasioni, il diagonale di Daniele Petriccioli e Dido vengono neutralizzate da Franceschini. Nel finale della prima frazione prima Verona su calcio di punizione e l’esterno vincente di Del Padrone mandano le due squadre all'intervallo sul 3-1.

L’accesa ripresa inizia con le due clamorose occasioni di Verona che si divora in sequenza. Scampato il pericolo i rossi si riorganizzano, il neo entrato Benassi in pochi minuti pareggia i conti. L’infaticabile Bocchia riporta in vantaggio gli Infissi per il 4-3, mentre Verona si fa perdonare dei precedenti errori firmando la cinquina su suggerimento dell’inesauribile Zambarda. A pochi spiccioli di partita, la reazione di capitan Davide Petriccioli & c. è veemente, prima del triplice fischio la rapida doppietta di Mannelli risulta decisiva portando i compagni a giocarsi la finale ai calci di rigore.

Infallibile dal dischetto la formazione degli Infissi, con il portiere Franceschini a neutralizzare ben due rigori, regalando il trofeo ai compagni. Al termine premiazione sul campo da parte degli organizzatori della Soccer Time out Davide Ferulli e Luca Sergiampietri, coppe alle due finaliste ritirate dai capitani Matteo Zambarda per i vincitori e Davide Petriccioli per l’Aviatore, riconoscimenti al miglior portiere del torneo Lorenzo Franceschini (Rudi Musetti Infissi) al capocannoniere Daniele Benassi (Gino Hair Salon).

Rudi Infissi-L’Aviatore 5-5 (3-1 d.c.r.)

RUDI INFISSI: Franceschini, Zambarda, Ortelli, Bocchia, Boni, Ragonesi, Shqypi, Lesi, Verona,Valentini, Del Padrone, Salku, All. Toffi.

L’AVIATORE: Blandi, Lanterna, Lippi, Dido, Pucci, Mannelli, Giovannoni, Benassi, Petriccioli Davide, Petriccioli Daniele. All. Neri-Palma-Lombardi.

Marcatori : 2’ pt Verona, 9’ pt Pucci, 21’ pt Verona, 24’ pt Del Padrone; 11’ st Benassi, 13’ st Benassi, 19’ st Bocchia, 20’ st Benassi, 21’ st Verona, 23’ e 25’ st Mannelli. Sequenza rigori: ha iniziato l’Aviatore, Lanterna (parato), Del Padrone (gol), Petriccioli (gol), Verona (gol), Lippi (palo), Zambarda (gol), Mannelli (parato)