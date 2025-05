Il nuovo logo dello Spezia calcio è realtà: “Il futuro è nelle nostre radici”

La Spezia, 7 maggio 2025 – Il nuovo logo dello Spezia Calcio è realtà. Il club presenta oggi la sua nuova identità visiva, frutto di un percorso creativo condiviso con i propri tifosi e condotto al fianco di Tub Design, volto a dare la luce a un simbolo che potesse rispecchiare i valori, la storia, le radici, la passione e il senso di appartenenza del popolo aquilotto.

Il nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2025/2026, è fortemente ispirato alle radici del club e abbraccia in pieno la gloriosa tradizione sportiva delle Aquile, quella tramandata di generazione in generazione e che da quasi 119 anni scalda il cuore di una città intera.

La nuova identità visiva parte dal passato e tramite una rivisitazione in chiave moderna, strizza l'occhio al presente e al futuro del club, per un prodotto finale che è capace di racchiudere ed esaltare lo spirito di Spezia Calcio e di tutto il suo popolo, riportando idealmente ogni tifoso aquilotto a ritrovare immediatamente la propria casa sportiva.

La narrativa scelta, accompagnata dal claim "Il futuro è nelle nostre radici", è un viaggio ideale nel cuore della città spezzina, attraverso gli occhi sognanti di un anziano e fedelissimo tifoso, che nel cuore ha solo un grande desiderio: tramandare il proprio amore per la maglia bianca e per la sua città al giovanissimo nipote, che rappresenta un futuro da coltivare con tenerezza e passione, che non deve mai dimenticare le proprie radici.

Peculiare e unico è stato sicuramente il viaggio che ha portato al redesign del logo ufficiale di Spezia Calcio, con i tifosi che sono stati assoluti protagonisti in tutte e tre le fasi del percorso creativo, iniziato l'estate scorsa con un Form Online nel quale migliaia di sostenitori hanno espresso le proprie opinioni e i propri suggerimenti e proseguito con la creazione di Focus Group a campione, durante i quali gli elaborati prodotti da Emanuele Martera e dalla sua Tub Design sono stati protagonisti di un confronto aperto e schietto, un passaggio necessario e fondamentale per scegliere i loghi finalisti e verificare che i valori, la storia e le radici fossero effettivamente riconosciute nelle nuove proposte. Il terzo e ultimo step ha visto infine ancora i tifosi protagonisti, con una votazione pubblica sul sito ufficiale www.speziacalcio.com che ha sancito il logo vincitore tra i finalisti decretati dai precedenti Focus Group.

Il restyling del logo di Spezia Calcio parte dalla scelta di inserire le lettere S e C (Spezia Calcio) disegnate riprendendo fedelmente la tipografia del logo tradizionale. Due lettere intrecciate, racchiuse in un cerchio, così iconiche e identitarie da escludere l’inserimento di qualsiasi ulteriore elemento grafico. Il tutto racchiuso nello scudo utilizzato nel 1944, di cui sono state ricalibrate le proporzioni per adattarlo agli standard grafici contemporanei, mantenendone però l’identità storica. Interventi su spessori, curvature, allineamenti, simmetrie e incastri ne hanno infine determinato l’armonia.

Il nuovo logo è stato realizzato in versione vettoriale per garantirne la massima adattabilità e coerenza su tutti i supporti, dal digitale alla stampa. È prevista un’unica versione cromatica in bianco e nero, a sottolineare l’essenzialità, la sobrietà e la forte identità visiva del club

“Il percorso che abbiamo deciso di seguire per arrivare alla creazione di questo nuovo e definitivo logo, non era affatto scontato, né semplice, ma avevamo il desiderio di abbracciare i nostri tifosi e la nostra storia, pertanto lo abbiamo intrapreso con grande convinzione ed entusiasmo. Il logo di un Club rappresenta l'identità non solo di una squadra, ma di una comunità intera. Rappresenta una storia. Rappresenta l'orgoglio. Rappresenta le radici, il presente e il futuro. Rappresenta in poche parole una passione da tramandare di generazione in generazione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i tifosi per l'eccezionale partecipazione dimostrata, Tub Design per l'ottimo lavoro svolto e tutte le persone che sono state le anime di questo lungo percorso all'insegna del dialogo e della condivisione, come mai si era visto fare in Italia a certi livelli”, le parole dell'amministratore delegato di Spezia Calcio, Andrea Gazzoli.

“Una parola chiave ha guidato fin dall'inizio questo progetto: appartenenza. Abbiamo guardato indietro per andare avanti, riscoprendo la nostra storia per disegnare il nostro futuro. Ogni dettaglio racconta chi siamo sempre stati e chi vogliamo continuare a essere. Un punto d'incontro tra passato e futuro, tra memoria e visione, riscoprendo ciò che ci ha resi unici. Questo non è solo un nuovo logo. È un ritorno a casa”, le parole di Emanuele Martera di Tub Design.

Il logo attuale verrà utilizzato sulle maglie ufficiali fino al termine della stagione corrente, per poi essere sostituito sulle nuove linee, a partire dal 1° luglio 2025.