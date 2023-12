I baby tennisti in campo. Tutti i vincitori del ’Rodeo’

Le emozioni dei primi tornei, affascinati dalle gesta dei grandi tennisti ma soprattutto spinti dal puro divertimento. L’effetto Coppa Davis sta già registrando risvolti per tutto il movimento tennistico richiamando in particolare tanti ragazzini sui campi in terra rossa.

Ha riscosso grande successo il classico trofeo "Rodeo" organizzato nei giorni scorsi all’impianto Tc Sarzana di via Posta Vecchia dai maestri federali Tiziana Bancallari e Andrea Nistri patrocinato dalla Fit. Nella categoria Under 10 maschile vittoria di Lorenzo Meloni del Tc Sarzana contro Tartaglino (Tc Levanto) mentre nel femminile si è imposta Eva Ravecca (Tc Sarzana) su Bianca Agostinelli (Tc Junior San Benedetto). Zinani (Tc Spezia) ha vinto la finale Under 12 superando Trevisani (Sarzana) mentre nella categoria Under 14 il derby spezzino se lo è aggiudicato Ticchiati superando al tie break della terza partita Scaramuccia in un match davvero molto equilibrato.

L’attività del circolo tennistico cittadino prosegue nelle prossime settimane oltre che con i corsi anche con gli ultimi tornei del Tpra stagionali grazie anche al supporto della nuova gestione del centro della Red Da.Ma di Massimiliano Marchetti. Si giocherà il 16 e 17 dicembre il doppio misto valido per la "Christmas Cup" organizzato da Pier Aldo Canessa referente provinciale del circuito nazionale Tpra. Per le iscrizioni contattare il 339 8858342.