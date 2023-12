Hockey su pista, amara trasferta di Wse Cup in un match caratterizzato da alcune discutibili decisioni arbitrali. Sarzana beffato in Spagna: ma la sconfitta è rimediabile

PAS ALCOI

4

SARZANA

3

PAS ALCOI: Grau Guiri, Format Jé, Gil, Canet, Dominguez, Verdù, Perez, Hernandez, Ceschin, Oltra. All. Lorenzo Mas Pastor.

HOCKEY SARZANA: Corona, Festa, Garcia Bielsa, Illuzzi, Borsi, Ortiz, Olmos, Tognacca, De Rinaldis F., Venè. All. Paolo De Rinaldis (In panchina Corona- Festa).

Arbitri: Logic Le Menn (Francia) e Nuno Melo (Portogallo)

Marcatori: 1° tempo 4’08“ e 24’04“ Perez, 4’58“ Canet, 8’08“ Garcia, 11’53“ Olmos. 2° tempo 12’10“ Ceschin, 17’51“ Olmos.

ALCOY (Spagna) – Le recriminazioni ci stanno tutte e la sconfitta (seppur di misura che lascia apertissima la qualificazione) è comunque rimasta indigesta per tutto il viaggio di ritorno dalla Spagna. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha perso 4 a 3 la gara di andata degli ottavi di Wse Cup contro il Pas Alcoy. La delusione, oltre al ko di misura, è nelle decisioni arbitrali molto contestate, che hanno pesato nel risultato con ad esempio i troppi cartellini blu sventolati ai sarzanesi costretti alla temporanea inferiorità numerica. La prestazione comunque è stata confortante e il risultato non è irrecuperabile nella gara di ritorno il 20 gennaio al ’Vecchio Mercato’. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si è presentata in Spagna diretta in panchina dal presidente Maurizio Corona e dal giocatore Sergio Festa anche tecnico della squadra di A2, vista l’indisponibilità alla trasferta del tecnico Paolo De Rinaldis.

Gli spagnoli hanno iniziato con il pattino sull’acceleratore portandosi dopo neppure 5 minuti sul doppio svantaggio. Ma i sarzanesi hanno reagito e con l’uno-due argentino Garcia-Olmos la partita è tornata in equilibrio, fino al nuovo sorpasso spagnolo allo scadere del primo tempo. A inizio ripresa sale in cattedra il portiere Simone Corona e si oppone ancora ai tiri diretti di Perez e Ceschin che poi si riscatterà firmando il 4 a 2. Il finale è vera una corrida: Garcia spreca il tiro diretto a 10 minuti dalla fine e Olmos al 17’51“ insacca il 4-3 lanciando il forcing che però non cambia il risultato ma conferma un Sarzana vivace.

m.m.