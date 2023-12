"Graziotti Sfortunati: Un Eurogol Spezza l'Equilibrio"

“Ennesima prestazione stagionale nella quale non raccogliamo nulla dopo una prestazione di ottimo livello. C’è grande amarezza perchè la squadra ed il mister stanno lavorando con impegno e serietà. Abbiamo affrontato una squadra solida, molto quadrata per la categoria ed avevamo il pieno controllo della gara poi a pochi minuti dal termine un eurogol ha spezzato l’equilibrio. Ancora una volta mi trovo ad analizzare una sconfitta che fa male ma che dimostra che siamo assolutamente vivi. Se ogni tanto la fortuna ci desse una mano”. Sono le parole del direttore sportivo Manuel Arena che fotografano bene lo sfortunato periodo che sta vivendo la Forza e Coraggio nel campionato d’eccellenza. Ebbene la squadra delle Grazie nella 13ª giornata perde immeritatamente per 2-1 sul campo dell’Athletic Club Albaro subendo il gol decisivo al 90’. Equipe di Matteo Gassani che malgrado largamente rimaneggiate, si è presentata con soli quindici elementi per l’assenza di numerosi giocatori tra infortunati e squalificati, ha tenuto validamente testa ai forti avversari che attualmente occupano la settima posizione. La rete del momentaneo pareggio dei graziotti, che facevano esordire il neoacquisto Mattia Braida proveniente dalla Tarros Sarzanese, è di Lorenzini che trasforma un calcio di rigore. Furie rosse che recriminano anche per una decisione arbitrale a loro avversa. Il gol decisivo genovese è segnato da un giocatore che in precedenza a causa di un brutto fallo su Lorenzini era stato ammonito invece di essere espulso. Una beffa per la Forza e Coraggio che resta al penultimo posto in graduatoria ma non demorde in quanto mancano ancora tante partite alle fine del campionato. Graziotti che nel prossimo turno, il quattordicesimo, riceveranno al ‘Cimma’ di Pagliari la fortissima Cairese, attualmente terza a soli due punti dalla capolista Rivasamba, con l’obbligo di tornare a vincere e rilanciarsi in classifica.

Paolo Gaeta