Forza e Coraggio torna al successo Un risultato importante e meritato

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, D’Imporzano, Giannoccari, Benassi (46’ Cenderello), Zambarda, Ratti, Cuccolo, Cerchi, Verona, Erpen, Shqypi. A disp. Biagioni, Piazza, Tornari, Milone, Arena, Guelfi. All. Gatti (squalificato) in panchina Angeli.

ARENZANO: Faggiano, Cosentino, Calcagno (38’ Lupi), Rossi (46’ Rampini), Baroni F., Pirozzi, Pellicciari, Damonte L., Galleri (46’ Metalla), Damonte A., Biancato (65’ Cicirello - 88’ Rossini). A disp. Ballarino, Rivanera, Molinari, Baroni L. All. Corradi.

Arbitro: Albanese di Chiavari (assistenti Penasso di Albenga e Vecchiarelli della Spezia).

Marcatori: 31’ e 34’ Cuccolo, 85’ Damonte L.

Note: al 45’ Mazzini para un rigore a Fabio Baroni.

BEVERINO – La Forza e Coraggio torna al successo battendo 2-1 al ‘Colombo’ di Beverino l’Arenzano. Vittoria importante e meritata per le ‘furie rosse’ che le rilancia in classifica facendole salire al quinto posto scavalcando il Campomorone sconfitto per 2-1 dalla Sestrese. Ottima la prova del team di Andrea Gatti che era in formazione rimaneggiata presentandosi con soli diciotto giocatori. Match winner risultano Cuccolo, autore di una doppietta, e Mazzini che para un rigore. Già al 5’ Verona dal limite calcia dal limite di poco fuori. Al 10’ Faggiano compie due grandi parate su tiri consecutivi di Verona e Ratti che al 21’ mette a lato, da pochi passi, su cross di Shqypi. Al 31’ graziotti in vantaggio con un tiro dalla distanza di Cuccolo che deviato da un difensore spiazza il portiere. Al 34’ il raddoppio sempre di Cuccolo che fa doppietta dopo un bello scambio con Verona. Due minuti dopo ancora Verona impegna Faggiano. Al 45’ l’arbitro giudica falloso un contatto in area tra Cerchi e Cosentino ed assegna un rigore molto dubbio che Mazzini è bravissimo a parare a Fabio Baroni. All’85’ accorcia le distanze Lorenzo Damonte in tap-in.

P.G.