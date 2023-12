Forza e Coraggio crolla al ’Cimma’. Colpo di grazia le due espulsioni

FORZA E CORAGGIO

0

CAIRESE

3

FORZA E CORAGGIO: Costa, Ratti, Belloni, Fall, Capasso, Bigini, Braida (90’ Frolla), Larcombe, Manfredi (88’ Calanda), Bertozzi, Lucaccini. A disp. Cima. All. Gassani (squalificato) in panchina Benedetti.

CAIRESE: Basso, Garbarino, Tazzer (81’ Mariani), Boveri, Gargiulo, Facello (92’ Gjataj), Turone, Graziani G. (73’ Silvestri), Sogno (46’ Sassari), Chiarlone (70’ Graziani T.), Anselmo. A disp. Scalvini, La Rosa, Bogarin Martinez, Lazzaretti. All. Boschetto.

Arbitro: Conti (assistenti Botto e Torrero) di Genova.

Marcatori: 50’ Graziani G., 75’ Silvestri, 90’ Mariani.

Note: espulsi al 51’ Lucaccini e al 69’ Larcombe.

PAGLIARI - Una Forza e Coraggio ridotta in nove da due espulsioni crolla per 3-0 al ‘Cimma’ di Pagliari con la fortissima Cairese. La quale raggiunge la vetta del campionato d’eccellenza approfittando del pareggio per 1-1 della capolista Rivasamba con la Sammargheritese. Equipe di Matteo Gassani che, malgrado fosse in formazione largamente rimaneggiata a causa di numerose assenze presentandosi in soli quattordici giocatori, finché è in undici regge il confronto con i quotati avversari sfiorando anche il vantaggio colpendo sullo 0-0 una traversa. In avvio al 5’ e al 13’ Costa compie due grandi parate su conclusioni di Sogno e Gabriel Graziani. Al 22’ Manfredi dal limite impegna Basso. Al 33’ Capasso di testa, su punizione di Bertozzi, coglie la traversa a portiere battuto. Al 50’ cairesi in vantaggio con Gabriel Graziani rete contestata dai padroni di casa in quanto il portiere Costa era a terra infortunato per un contrasto e gli ospiti invece di buttare fuori la palla hanno tirato segnando a porta vuota.

Un minuto dopo graziotti in dieci a causa dell’espulsione di Lucaccini che commette un fallo su Turone. Al 69’ le ‘furie rosse’ restano in nove a causa dell’espulsione di Larcombe per proteste. Al 75’ il raddoppio a tu per tu col portiere dell’appena entrato Silvestri che di fatto chiude la contesa. Al 90’ il tris dell’altro neoentrato Mariani su assist di un altro subentrato Thomas Graziani. Sconfitta che mantiene così la squadra delle Grazie al penultimo posto in graduatoria.

P.G.