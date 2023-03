Fezzanese, passo avanti verso la salvezza "Con il Fossano una vittoria importante"

Continua il momento magico della Fezzanese che prosegue la sua marcia battendo con un sofferto 2-1 il fanalino di coda Fossano al ’Luperi’ di Sarzana nella 29ª giornata di serie D. Per i verdi si tratta del settimo risultato utile consecutivo che gli permette di conquistare ben 17 punti dei 21 disponibili. Un ruolino di marcia importante che evidenzia uno straordinario momento di forma della squadra. Si avvicinano pertanto alla salvezza i ragazzi di Stefano Turi, ora al nono posto in classifica con 6 lunghezze di vantaggio dalla zona play out. Divario comunque non ancora del tutto rassicurante dato che alla fine della regular season mancano nove partite, con 27 punti ancora a disposizione: ma per come si sta esprimendo la Fezzanese rispetto alle dirette concorrenti, c’è grande fiducia sul raggiungimento dell’obiettivo salvezza. I verdi comunque non devono abbassare la guardia e continuare mantenere alta la concentrazione.

Tornando alla partita con i piemontesi, è stata molto sofferta e combattuta soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa i fezzanoti si sono espressi meglio facendo emergere la loro maggior qualità tecnica. Match winner è il giovane Toccafondi autore di una doppietta. Il team di Fezzano recuperava dopo un lungo infortunio Cecchetti, assenti Brizzi, Tivegna, Scarlino e Stradini, schieramento con un inedito 3-4-1-2 invece del solito 3-5-2. C’è soddisfazione nelle parole dell’allenatore Stefano Turi: "E’ stato importante vincere questa partita, un match difficile in quanto giocavamo contro un avversario sì ultimo in classifica ma con valori importanti, che è stato pericoloso fino alla fine. L’impegno era molto gravoso soprattutto a livello mentale, i ragazzi sono stati bravi in una gara un po’ contratta. Ma dopo aver segnato il primo gol la squadra si è sbloccata mentalmente e si è espressa meglio". Nel prossimo turno la Fezzanese è chiamata ad una partita molto difficile in quanto affronterà in trasferta al ‘Chittolina’ il Vado terzo in classifica.

Paolo Gaeta

Nella foto (di Massimo Pasquali): un’azione del match Fezzanese-Fossano