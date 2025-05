Calcio Uisp a 11: alla Serra basta Raineri, ora spazio agli spareggi

La Spezia, 22 maggio 2025 – Un gol di Raineri basta alla Serra per laurearsi campione della regular season. Nel recupero della tredicesima giornata e quindi ultima di ritorno del campionato calcistico a 11 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, la squadra serrese vola così direttamente alla finale per il titolo. E questi sono gli accoppiamenti dei playoff che porteranno alla seconda finalista: Cgs Real Chiappa-Amatori per Lucio e Asd Sarzana Calcio (terza in virtù della miglior Coppa Disciplina)-Amatori Castelnuovo.

Per quanto riguarda il Girone 2, vincono tutte le squadre di testa, quindi Pugliola/Bellavista prima e promossa, così come il Pegazzano, secondo a pari merito con lo Sporting Bacco, ma avanti in virtù degli scontri diretti. Per il resto, queste semifinali playoff: Amatori Filattiera/ Rangers Soliera

Riomaior/Virgoletta (settima per la Coppa Disciplina), Amatori Pallerone (nono per la Coppa Disciplina)-Farafulla.

GIRONE 1

Risultati: Asd Atletico Tresana-Asc Bagnone 2-0 (Gabrielli L., Diouf S.), Comano-Amatori Castelnuovo 0-2 (Cabano F., Pasciuti L.), Montemarcello-Amatori Per Lucio 0-2 (Galassi N., Galloni F.), Asd Sarzana Calcio-Asd Il Ritrovo Filetto 2-2 (Ricci M., Luccherino A.; Bregasi D., Mosti S.), Cgs Real Chiappa-Gs Pozzuolo 3-2 (Gaeta M. (2), Lala D.; Bouallagui A., Parisi M.), La Serra-Sesta Godano 1-0 (Raineri G.).

Classifica finale: La Serra punti 39; Real Chiappa 38; Castelnuovo e Sarzana 34; Amatori Per Lucio 33; Comano e Pozzuolo 31; Sesta Godano 30; Blues Boys 29; Ritrovo Filetto 26; Bagnone 24; Cpo Sarticola 16; Atletico Tresana 14; Montemarello 13; Carpena/Spezia centro -3.

GIRONE 2

Risultati: Golfo dei Poeti/Avis Lerici-Pugliola/Bellavista 0-4 (Rera F. (2), Cerretti R., Diomande L.), Autoservice Cassana-Delta Del Caprio 0-6 (Staghezza D. (4), Lazzerini F., Lusuardi M.), Us Ceserano-Pegazzano 0-3 (Moreni A., Pizzuti M., Hassoun A.), Romito-Amatori Pallerone 3-3 (Pucciarelli D., Perlongo M., Dadà T.; Gaspari L. (2), Magnanini N.), La Colomba 9.80-Sporting Bacco 1-6 (Ragadini D.; Dell'Ovo A. (3), Gerosa F. (2), Cioni G.), Riomaior Bar O'netto-Rangers Soliera 0-1 (Lunini D.). Amatori Filattiera-Farafulla Fc 1-2 (Malatesta A.; Fiori M., Nicolosi J.), Virgoletta-Atletico Gordana 1-2 (Lazzeroni L.; Righetti F., Seck N.).

Classifica finale: Pugliola/Bellavista punti 42; Pegazzano e Sporting Bacco 41; Delta del Caprio 37; Ceserano 35; Rangers Soliera 34; Farafulla e Virgoletta 33; Riomaior e Pallerone 32; Filattiera 30; Colomba 27; Golfo dei Poeti 20; Gordana 18; Cassana 15; Romito 9.