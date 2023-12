"Fezzanese: 3-1 al Pontdonnaz e salvezza più vicina"

Giornata fondamentale la 16ª del girone A di serie D per il futuro e per la salvezza della Fezzanese. La quale si impone con autorità con un secco 3-1 sul campo del fanalino di coda Pontdonnaz. Questi tre punti consentono alla compagine del presidente Arnaldo Stradini di consolidare il 10° posto e aumentare il vantaggio dalle zone pericolanti della classifica. I fezzanoti portano a sei i punti di divario dalla zona play-out, a nove dal Borgosesia penultimo e a dodici dal Pontdonnaz ultimo (le ultime due in graduatoria retrocedono direttamente).

Grande la soddisfazione del mister Cristiano Rolla per la meritatissima e decisiva vittoria ottenuta che afferma: “Complimenti al gruppo per questa grande prestazione in un campo difficile dove molte squadre hanno fatto fatica. Torniamo alla vittoria dopo un mese e soprattutto c’è stata la prestazione dove la squadra ha lavorato con grande sacrificio e comunicazione ritrovando quella giusta serenità nelle giocate. Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio e la voglia di tornare a fare la partita con la giusta convinzione”. Verdi cha hanno sciorinato una superlativa prova collettiva considerato che mancavano sette elementi del valore degli squalificati Terminello e Del Bello, degli infortunati Baudi, Salvalaggio, Selimi e Verona e dell’influenzato Fiori. Tornano pertanto al successo dopo quattro giornate riscattando l’opaca prestazione del turno scorso chiuso con una bruciante sconfitta per 1-0 al ‘Luperi’ con il Pinerolo. Le reti vincenti portano la firma del giovane bomber Lunghi, autore di una pregevole doppietta, e dell’ex professionista Bruccini che segna con una spettacolare punizione dal limite. La vittoria è anche il giusto premio per la società di Fezzano che ha sostenuto il sacrificio di partire il giorno prima per consentire alla squadra di preparare meglio questa delicata partita. Nela 17ª giornata altro importante confronto al Luperi’ col Derthona che la segue in classifica a due lunghezze.

Paolo Gaeta