Ebetelli e Sabatino più forti anche del vento. Arriva la vittoria nel ’Trofeo Jaguar’ di golf

Più forti anche del vento che ha condizionato la partita più importante della carriera. Ma alla fine il prestigioso "Trofeo Jaguar" di golf è finito nella bacheca della coppia sarzanese composta da Giovanni Battista Ebetelli e Andrea Sabatino grandi appassionati della disciplina e campioni del tour nazionale che si è concluso nella finalissima disputata in Puglia. All’impianto San Domenico di Brindisi hanno partecipato tutte le coppie vincitrici delle singole prove del challange che si è disputato nel corso della stagione in varie città italiane. La competizione, seppur prestigiosa, è comunque riservata ai giocatori non professionisti. "E’ stata decisamente una bella esperienza - ha raccontato Andrea Sabatino - nonostante una giornata davvero difficilissima e quasi proibitiva per questa disciplina. Abbiamo giocato a 12 gradi di temperatura e con il vento che soffiava a 60 nodi, che ha influito nelle traiettore dei tiri. Infatti il risultato finale di 40 punti che abbiamo totalizzato per la vittoria non è stato eccezionale, ma proprio perchè le condizioni climatiche erano molto insidiose. Però vento e freddo a parte è stata una bella soddisfazione aver partecipato a una rassegna così importante alla quale erano presenti giocatori di qualità e esperienza".

La conosciuta coppia sarzanese di amici (Giovanni ’Gianni’ Ebetelli è un ex calciatore che ha militato in diverse società dilettantistiche della Val di Magra) gioca a golf da qualche anno. Una curiosità che si è trasformata in una grande passione e sul campo hanno affinato l’intesa per partecipare alle competizioni a squadre che determinano il punteggio finale in base ai punti del singolo. La prova di Brindisi disputata sul campo a 18 buche si è sviluppata con la formula 4 Plm. "Il torneo Jaguar – continua – è una rassegna davvero molto ben organizzata che si disputa in varie tappe. I vincitori delle singole prove poi si contendono il titolo nella finalissima e noi siamo arrivati all’appuntamento aggiudicandoci il torneo di Alessandria". Oltre al trofeo e agli applausi per i vincitori del torneo è arrivato un premio niente male: una settimana di vacanza alle Seychelles. La coppia di giocatori si allena al centro sportivo di Forte dei Marmi.

