Dr Ferroviaria Spezia: riparte da La Spezia con obiettivo alto

Dr Ferroviaria Spezia ai nastri di partenza del campionato nazionale di Serie C di rubgy, con l’ambizioso obiettivo di ripetere il percorso della passata stagione: superare la prima fase di qualificazione ed essere ammessa al girone promozione, che consentirebbe agli aquilotti di confrontarsi con le squadre migliori e poter ‘sognare’ il salto in B. La stagione che sta per iniziare sarà all’insegna del rinnovamento, ad iniziare dalla guida tecnica della squadra che è stata affidata a Marco Sturlese a sostituire il tecnico genovese Gianluca Cartoni (si è dimesso dopo tre stagioni, per motivi personali). Moltissimi (una quindicina) anche i giovanissimi, classi 2005 e 2006, che saliranno in prima squadra. Con capo allenatore Marco Sturlese, questo lo staff tecnico manageriale della prima squadra: Hernàn Herenú allenatore degli avanti, Mariano Vergassola preparatore atletico, Nicoletta Gaspari addetta stampa, ed infine manager Ambrogio Battezzati, Nista Michele, Stefano Leccese e Fabrizia Cerretti. Come nella passata stagione il campionato si svolgerà in due fasi.

Alla prima parteciperanno gli aquilotti, l’Amatori Genova, le Province dell’Ovest e Union Riviera Imperia, in un girone con partite di andata e ritorno. Stesso percorso per le piemontesi e lombarde, suddivise anch’esse in gironi di qualificazione. La classifica dei vari gironi definirà chi accederà alla seconda fase di promozione. Le escluse verranno iscritte ad un torneo interregionale per l’assegnazione della coppa ‘Mare e Monti’. Per gli aquilotti esordio casalingo alla prima di campionato con le Province dell’Ovest, dopodomani alle 15.30 al campo Pieroni della Pieve. Dal 15 settembre anche la Scuola Rugby ha riaperto ed i bambini delle under 6, 8, 10, 12 e gli adolescenti della under 14 sono tornati ad allenarsi al Pieroni. Per i bambini che volessero provare la disciplina del rugby sono previste tre sedute gratuite di allenamento al Pieroni, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19. Info: 349 7782071.

Marco Magi