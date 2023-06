Cento anni di Lerici Sport Festa con i protagonisti

1923-2023. Un secolo di storia, protagonisti, imprese. Tutti rigorosamente in rossoblù. Festa grande nel golfo per i 100 anni del Lerici Sport, società fra le più longeve del territorio che ha scritto pagine importanti delle discipline legate all’acqua. "Siamo molto entusiasti e anche orgogliosi di poter festeggiare i 100 anni della pallanuoto a Lerici" esordisce il presidente del club Alessandro Sammartano, che annuncia le celebrazioni in programma oggi dalle 17 nella piscina "Cicci Rolla" della Venere Azzurra per onorare questo importante traguardo, alla presenza delle nuove e vecchie glorie. "Rivivremo i momenti gloriosi, quelli più critici, con l’entusiasmo e la passione di chi ha giocato la pallanuoto già a partire dalle prime sfide al molo. Un secolo di storia di atleti e atlete capaci di alimentare passioni e emozioni" sottolinea il numero uno del club. Saranno i giornalisti Chiara Tenca ed Enzo Millepiedi a presentare questa lunga carrellata di ospiti, che interverranno con ricordi e aneddoti mentre in campo gli atleti daranno spettacolo: si fronteggeranno squadre attuali senior e junior e di ex atleti ed è in programma anche un’esibizione di nuoto sincronizzato. Parleranno i protagonisti del libro "La pallanuoto a Lerici dal 1923" di Alessandro Manfredi, a suo tempo atleta rossoblù e a concludere, tuffo collettivo con la cuffia dell’anniversario. "Contiamo di onorare nel migliore dei modi questo centenario – commenta Lorella Leonardi, una delle colonne del club – questa compagine negli anni 70 ha toccato la A1 maschile; sarà presente qualche giocatore di questo periodo. Voglio ricordare la parte fondamentale avuta vita dall’allora presidente Aldo Sammartano, il cui figlio Alessandro sta proseguendo questo discorso, senza scordarsi del medesimo Cicci Rolla". Oltre alla pallanuoto, il Lerici è realtà di riferimento per nuoto in acque libere e sincronizzato. La cerimonia sarà preceduta da un torneo Habawaba under 10 e 12, con oltre 10 club liguri e toscani da Genova a Marina di Carrara, che prenderà il via al mattino.