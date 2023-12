Castelnovese affronta la capolista Brugnato

Anticipi importanti quelli che si disputeranno oggi pomeriggio nella dodicesima giornata del girone E di prima categoria. Infatti alle ore 15 al ‘Colombo’ di Beverino scenderà in campo la capolista Brugnato che affronterà la Castelnovese con la ferma intenzione di vincere e continuare così la sua fuga solitaria avendo tre punti di vantaggio su un terzetto formato da Follo, Bolanese e Segesta. L’arbitro designato è Albanese di Chiavari. Castelnovesi attualmente all’ottavo posto, che cercheranno un risultato positivo dopo la brutta prestazione di domenica scorsa nella quale hanno perso ben 4-1 con il Segesta. Proprio il suddetto Segesta giocherà anch’esso in anticipo in quanto alle ore 14.30 se la vedrà all’Andersen di Sestri Levante con l’Amegliese Iron Fox con la ferma intenzione di vincere e rimanere sulla scia dei brugnatesi. Arbitrerà Lena della Spezia. Amegliesi che cercheranno, invece, la sorpresa per rilanciarsi in classifica essendo al decimo posto.

Anche nella nona giornata del girone F di seconda categoria si disputa un anticipo oggi pomeriggio ed è il sentito derby del Comune di Bolano tra Bolanese B e Ceparana B previsto alle ore 15 al ‘Bertolotti’ di Bolano con arbitro designato Coccoluto della Spezia.

P.G.