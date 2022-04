Spezia Inter, l'orecchino non si sfila: la gara di Nzola dura dieci minuti

La Spezia, 15 aprile 2022 - Incredibile scena quella vista al Picco nel primo anticipo della 33esima giornata di Serie A tra Spezia ed Inter: M'bala Nzola, entrato al 60' al posto di Manaj, dopo qualche minuto e' stato 'pizzicato' dall'arbitro con l' orecchino e fatto uscire momentaneamente per toglierlo.

Sfortunatamente l'attaccante bianconero non è riuscito a sfilarselo neanche con l'aiuto della panchina e, dopo aver perso diverso tempo lasciando i suoi in dieci uomini, è stato sostituto da Thiago Motta, che stizzito ha fatto entrare Antiste. E' durata così neanche dieci minuti la gara di Nzola, messo fuori causa da un orecchino. Per la cronaca, la partita è finita 1-3 per i nerazzurri.