Calcio Uisp a 11: Virgoletta fa tris e con il Soliera insidia la vetta

La Spezia, 2 dicembre 2024 – Non è un momento positivo per chi comanda nella classifica del Girone 1. Cade il Bagnone (primo) e pure il Real Chiappa (secondo ora raggiunto dalla Serra), mentre il Pozzuolo vede la sua gara rinviata. È la giornata giusta, la decima di andata del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, per la risalita di Amatori Castelnuovo e Sarzana.

Nel Girone 2, invece, rimedia una megascoppola la leader Amatori Filattiera, superato dal Riomaior con un poker, mentre Virgoletta e Rangers Soliera, corsari in trasferta, ora sono ad un punto dalla vetta.

GIRONE 1

Risultati: Blues Boys-Sesta Godano 1-1 (El Ammari M.; Beverinotti M.), Asc Bagnone-Amatori Castelnuovo 1-2 (Giannotti A.; Melis M., Parente V.), Asd Atletico Tresana-Cpo Agr. La Sarticola 3-1 (Gabrielli L.(3); Marinari M.), Comano-Asd Il Ritrovo Filetto 1-0 (Lombardi L.), Carpena/Spezia Centro 2024-Gs Pozzuolo rinviata, Montemarcello-La Serra 0-0, Asd Sarzana Calcio-Cgs Real Chiappa 2-1 (Ricci M., Grassi A.; Celaj X.).

Classifica: Bagnone punti 14; Real Chiappa e La Serra 13; Sarzana e Pozzuolo 12; Amatori Castelnuovo 10; Amatori Per Lucio e Montemarcello 9; Ritrovo Filetto, Comano, Tresana, Ragazzi del Blues e Sesta Godano 8; Cpo Sarticola 6; Carpena -1.

GIRONE 2

Risultati: Delta del Caprio-Atletico Gordana 2-1 (Bacchiani J., Volpi A.; Balla I.), Pugliola / Bellavista-Pegazzano 0-1 (Firetto S.), Golfo dei Poeti/Avis Lerici-Amatori Pallerone 1-3 (Rega A.; Gerali M., Magnanini N., Asti E.), Autoservice Cassana-Sporting Bacco 0-2 (Corsi A., Gerosa F.), Us Ceserano-Rangers Soliera 1-2 (Domenichelli R.; Bertolotti M., Lorenzani N.), Romito-Farafulla Fc 1-6 (Bigi L.; Fiori M.(4), Ruzza D., Khechini O.), La Colomba 9.80-Virgoletta 0-3 (Bregasi A.(2), Kamara S.), Riomaior Bar O'netto-Amatori Filattiera 4-1 (Pieri J., Polidoro E., Corradi P., Diallo D.; Leoncini M.).

Classifica: Amatori Filattiera punti 15; Virgoletta e Rangers Soliera 14; Pugliola/Bellavista 13; Ceserano 12; Colomba, Golfo dei Poeti, Riomaior e Delta del Caprio 11; Pegazzano e Sporting Bacco 10; Pallerone 9; Farafulla 8; Cassana e Gordana 5; Romito 1.