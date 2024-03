Calcio Uisp a 11: quando segna Staghezza il Delta del Caprio sfreccia

La Spezia, 3 marzo 2024 - Undici gol in due. Le finaliste della scorsa stagione viaggiano a suon di reti nell'ottava giornata di ritorno. A dominare, nel Girone 1 del campionato calcistico a 11 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, è sempre il Valeriano Favaro Alinò, leader con 10 punti di vantaggio sull'Amatori Per Lucio, con il Real Chiappa sconfitto e ora terzo, e il Cpo Agriturismo La Sarticola che ha ancora tempo per una rimonta dell'ultim'ora.

Basta un solo punto al Gran Caffè Sarzana per raggiungere in seconda posizione l'Amatori Castelnuovo, superato a sorpresa, tra le mura amiche dal Riomaior Bar O'netto. Intanto l'Atletico Tresana viaggia tranquillo in testa al Girone 2 e Staghezza (Delta del Caprio) infila una tripletta per far capitolare il Sesta Godano.

Vincono le prime tre del Girone 3, dove finisce in parità vicino al fondo tra Autoservice Cassana e Atletico Gordana e nel quale davanti a tutti c'è sempre l'Us Ceserano, che prevale con non poche difficoltà sul forte Virgoletta.

GIRONE 1

Asc Bagnone-Amatori Per Lucio 0-1 Pellistri M. Cpo Agr. La Sarticola-Montemarcello 5-0 Biggi T. (2), Marinari M., Bernieri N., Pianini D. Gs Pozzuolo-Valeriano Favaro Alinò 0-6 Saoud A. (2), Corvi N., Lala D., Montefiori C., Lesi L. Blues Boys-Cgs Real Chiappa 2-1 Conserva A., Giannarelli N.; Gaeta M. Asd Il Ritrovo Filetto-La Serra 1-2 Mosti S.; Guastini D., Gjonaj E. Comano-Amatori Filattiera 0-0

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 36; Amatori Per Lucio 26; Real Chiappa 24; La Serra 23; Blues Boys 22; Comano 21; Gs Pozzuolo e Cpo Agr. La Sarticola 19; Ritrovo Filetto 14; Amatori Filattiera 10; Montemarcello e Bagnone 7.

GIRONE 2

Sporting Bacco-Gran Caffè Sarzana 2-2 Manferlotti A., La Placa E.; Ricci M . (2) Delta del Caprio-Sesta Godano 3-1 Staghezza D. (3); Prosperini G. Asd Atletico Tresana 2010-Blues Boys 2 3-0 Pinelli D., Giromini M., Crispi L. Albianese-Pugliola/Bellavista 0-0 Amatori Castelnuovo-Riomaior Bar O'netto 1-2 Ferrari L.; Errouichaq R., Verelli F.

Classifica: Atletico Tresana punti 27; Gran Caffè Sarzana e Amatori Castelnuovo 23; Sesta Godano 21; Sporting Bacco 19; Pugliola/Bellavista 16, Delta del Caprio 14; Blues Boys 2 e Riomaior 12; Pallerone 11; Albianese 10.

GIRONE 3

Autoservice Cassana-Atletico Gordana 2-2 Messina D., Licari A.; Federico A., Gremi A. Pegazzano-Asd Il Ritrovo Filetto 2 2-1 Firetto S., Nieri A.; Simonini A. La Colomba 9.80-Romito 4-0 Moramarco N., Pino N., Salvatori L., Nana A. Virgoletta-Us Ceserano 0-2 Gerini A., Della Maggiora L. Farafulla Fc-Rangers Soliera 2-5 Garigali L., Fiori M.; Ippolito A. (2), Terenzoni M., Bertolotti M., Del Bene A.

Classifica: Ceserano punti 27; Rangers Soliera e Colomba 9.80 24; Virgoletta e Pegazzano 22; Golfo dei Poeti Lerici 19, Farafulla 17; Atletico Gordana 12, Autoservice Cassana 10; Ritrovo Filetto 2 7; Romito 3.

Marco Magi