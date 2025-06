Calcio Uisp a 11: alla Serra la Supercoppa, retrocede il Cpo Ortonovo

La Spezia, 3 giugno 2025 – Finisce in parità la semifinale di andata dei playoff tra Sarzana e Real Chiappa, a segno Giubasso per i primi e Agrifoglio per i secondi. Dopo il ritorno di questa settimana, si deciderà chi affronterà la Serra, prima nella regular season, per conquistare lo scudetto del campionato calcistico a 11 a cura della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra.

Per quanto riguarda lo spareggio salvezza il Blues Boys supera il Cpo Ortonovo per 3-1 (Giovannelli S., Conserva A., El Ammari M.; Valsuani L.) e lo fa retrocedere nel Girone 2.

Intanto La Serra supera il Pegazzano e così si aggiudica la Supercoppa.

GIRONE 2

Rangers Soliera-Amatori Filattiera 4-3 (3-0) Ippolito A. (2), Lorenzani N., Van Asselt N.; Beghini G., Cerruti M., Pagani F.. Mossa ottima dell’allenatore del Filattiera, che a metà del secondo tempo fa entrare Francesco Pagani, al suo debutto in campionato, che accorcia il punteggio su calcio di rigore. Virgoletta-Riomaior 1-0 (1-0 ) Lazzeroni L.; Farafulla-Amatori Pallerone 1-0 (2-2) Fiori M.

Questi dunque gli accoppiamenti per le finali (andata e ritorno) per le promozioni: Rangers Soliera-Ceserano, Virgoletta Delta del Caprio, Farafulla-Sporting Bacco.

SUPERCOPPA

Pegazzano-La Serra 2-3 (Belli M., Menta M., Guerrini R .; Firetto S. (2).