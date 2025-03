Calcio Uisp: super tripletta di Sula e i primi punti di Saja sono con la capolista

La Spezia, 7 marzo 2025 – In tre per un posto, sì, ma la Locanda Alinò – quella del terzetto che ha trionfato nella regular season – ha già osservato il suo turno di riposo. Comunque il Ristorante La Gira Of Chelli e Leta Scp intanto, dopo la quarta di andata del Girone Eccellenza nel campionato calcistico a 7, a cura della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nel Girone Promozione si arena la capolista Sesta Godano con Saja (super tripletta di Sula), che ottiene il primo punto della sua seconda fase.

Nel Girone 2 restano invariate le distanze tra la capolista Veppo e la prima inseguitrice Bar Cavour (entrambe vincenti) e lo stesso capita nel Girone 3 per Comano e Amatori Pallerone (entrambi pareggiano).

Girone eccellenza

Risultati: La Gira O.F. Chelli-Aurora Ponteggi 7-6 (Moreni A. (3), Corvi Dallara L. (3), Bertoletti F., Alberghini M.; Raggi F. (2), Stefanelli L. (2), Alberghini M., Ibba A.), Leta Scp-Avosa 7-2 (Rossi R. (4), Corvi N. (3); Meta D., Lala D.), Realchiappa Progetto Appalti-Good Boys 5-3 (Lonardo C. (3), Cerrone A., Filiè M.; Costa E. (3)).

Classifica: Locanda Alinò, Leta Scp e La Gira punti 6; Realchiappa 3; Aurora 2; Avosa 1; Good Boys 0.

Girone promozione

Risultati: Sporting Bacco-Real Dlf Pizzeria Chiara 3-7 (Rimondi D., Calzolari N., Gerosa F.; Rabà G. (5), Musetti A. (2)), Saja Srl-Sesta Godano 3-3 (Sula S. (3); Denevi D. (2), Taddei D.), Levanto-Pellegrini Gomme 5-4 (Beretta M. (3), Currarino A., Sassarini L.; Severi S. (2), Gambino D., Gerini A.).

Classifica: Sesta Godano punti 7; Real Dlf 6; Pin Bon 3; Levanto, Pellegrini e Sporting Bacco 2; Saja 1.

Girone 2

Risultati: Asd La Foce Fuoricampo-Asc Bagnone 3-6 (Cancogni D. (3); Giromini M. (3), Ribolla M. (2), Fabiani S.), Delta del Caprio-Sarzanello 3-4 (Menchini S. (3); Domenichelli M. (2), Molinari S. (2)), Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Fc Armaneto 3-1 (Ferrari D., Folegnani D., Lucignani F.; Bucchignani A.), Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan-Dlf/Gmn 3-6 (Licari A., Piva D., Toso V.; Battis J. (3), Oliviero V. (2), Maltese F.), Monti-Moto Masini 1-5 (Prenci A.; Masini M. (2), Cavana M., Luiso A., Scaduto F.), Asd Veppo-Ac Rebocco/Vf Alinò 8-2 (Lufrano G. (3), Rebecchi G. (2), Beverinotti M., Fontanabona I., Makitov I.; Todaro F., Grillo R.), Bar Ravenna-Bar Cavour 2-5 (Del Bene A., Turano M.; Conti M. (2), Pierini L., El Atiki B., Tonello M.).

Classifica: Veppo punti 33; Cavour 30; Ms/Ccr 25; Masini 23; Bagnone 20; Rebocco/Alinò 19; Delta del Caprio 15; Ravenna 14; Sarzanello 11; Dlf/Gmn e Ciassetta Cassan 10; Foce Fuoricampo 9; Armaneto e Monti 8.

Girone 3

Risultati: Pallerone-La Loggia 4.0 1-1 (Gaspari L.; Mugnaini A.), Atletico Gragnola-Dl Stella Rossa Canaletto 3-1 (Mezzi N., Gianni S., Ramaj A.; Salvatore D.), Bar Picchi-Dlf Aston Birra 4-9 (Jimenez Acosta J. (2), Vanoli F., Ricci M.; Frione L. (3), Frione M. (3), Di Gaspero E., Zironi T., Simoncini M.), Deportivo La Bottiglia-Sesta Godano 2 6-2 (Poli L., Menotti M., Giuliano S., Uberti J., Fenocchi G., Ghelfi M.; Careddu S. (2)), Real Chiappa Palati Fini-Lm Immobiliare 4-2 (Porrini R., Ricotta L., Vanacore M., Buttafuoco V.; Lunati L., Saad I.), Veppo 2-Spezia Centro 2024 2-5 (Tagliazucchi G., Zignego A.; Romani M. (2), Da Pozzo L. (2), Ragone G.), Asd Comano 2016-Asd Atletico Tresana 2010 3-3 (Borsetto M. (2), Micheli F.; Bambini C. (3).

Classifica: Comano punti 30; Pallerone 27; Loggia e Picchi 23; Bottiglia 21; Chiappa e Aston Birra 20; Gragnola 18; Tresana 17; Spezia centro 12; Sesta Godano 2 9; Veppo 2 5; Dl Canaletto 4; Lm 3.