Calcio Uisp a 7: bomber Mitta si scatena e segna 11 gol, La Gira in paradiso

La Spezia, 15 febbraio 2024 – Lorenzo Mitta da alte platee trascina La Gira/Of Chelli al successo segnando la bellezza di 11 gol (sui 12 che servono per battere il Pellegrini gomme).

E così porta ad 1 solo punto la sua squadra dalla leader Locanda Alinò, che in questo terzo turno di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 7 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Anche Avosa ne approfitta e così il divario tra le prime tre e le altre è aumentato.

Scatto in avanti della leader Realchiappa Progetto Appalti, che affossa il Moto Masini, sempre seguito dal Real Dlf Pizzeria Chiara ad 1 punto, nel Girone 2.

Due vittorie roboanti in trasferta per la prima (Sarzanello) e seconda (Ccr Muggiano/Of Chelli) del Girone 3, mentre il Monti, che riposa, finisce in terza posizione.

Rallenta il Deportivo La Bottiglia, così il Bar Picchi porta a 4 il vantaggio sulla seconda del Girone 4, mentre frena bruscamente, inaspettatamente, il Ristorante Albergo Nettuno.

GIRONE 1

La Gira O.F. Chelli-Pellegrini Gomme 12-3 Mitta L. (11), Llozhi E.; Cupini L. (2), Cerchi M. Avosa-Leta1990 2-0 Meta F., Bellettini S. Tabaccheria Briselli-Ristorante Pin Bon 2-1 Cerri S., Stefanelli L.; Petru L. Sesta Godano-Sporting Bacco 3-6 Visigalli E. (2), Taddei D.; Corsi A. (4), Calzolari N., Casalini L. Saja Srl-Tappezzeria Baldassini non disputata perché Tappezzeria Baldassini esclusa dal campionato

Classifica: Locanda Alinò punti 24; La Gira Of Chelli 23; Avosa 22; Saja 14; Briselli 12; Pin Bon 11; Sesta Godano 8; Pellegrini 7; Bacco e Leta1990 6; Baldassini -1.

GIRONE 2

Asd La Foce Fuoricampo-Levanto 5-1 Cancogni D. (4), Pellegrini A.; Bussani C. Realchiappa Progetto Appalti-Moto Masini 5-2 Porrini R. (2), Venturotti A. (2), Chiocca M.; Masini M. (2) Ac Rebocco/Vf Alinò-Real Dlf Pizzeria Chiara 1-2 Fjolla A.; Frione L., Musetti A. Pizzeria Fuoricampo-Bar Cavour 4-5 Alberghini M. (2), Siciliani S., Musetti S.; Gerini A. (3), El Atiki B. (2) Asc Bagnone-Asd Veppo 2-2 Giromini M., Fabiani S.; Cuccu M., Fontanabona I.

Classifica: Realchiappa punti 20; Real Dlf 19; Moto Masini e Levanto 16; Cavour 14; Bagnone 13; Fuoricampo e Veppo 11; Rebocco/Alinò 9; Ravenna 5; Foce Fuoricampo 3.

GIRONE 3

Delta del Caprio-Amatori Per Lucio 5-5 Scarpa A. (2), Staghezza D. (2), Lazzerini F.; Freschi A. (4), Menconi F. Autoservice Cassana-Good Boys 3-4 Mariotti D., Piva D., Licari A.; Greco F. (2), Bello M., Rossi G. Dlf/Gmn-Arci Canaletto 4-6 El Boussati A. (3), Bonamino F.; Argenziano A. (4), Carbone F., Cidale A. Marola-Sarzanello 0-7 Trabucchi A. (3), Bertoletti F. (2), Delfini D., Conti A. Anglotech-Ccr Muggiano/O.F. Chelli 0-8 Caldarelli F. (4), Cantoni S. (2), Semeraro L., Navari L.

Classifica: Sarzanello 22; Muggiano/Chelli 19; Monti 18; Amatori Per Lucio e Good Boys 15; Canaletto 14; Delta del Caprio e Marola 9; Cassana 7; Anglotech e Dlf/Gmn 6.

GIRONE 4

Deportivo La Bottiglia-Asd Atletico Tresana 2010 4-4 Bongi M. (2), Poli L., Ricci A.; Piccirillo A. (2), Ascione G., Giovannini M. Ristorante Albergo Nettuno-Asd Comano 2016 0-4 Neri A. (2), Onesti G. (2) Bar Picchi-Locanda De' Nobili 5-3 Sabatini A. (2), Tedesco G. (2), Puzella L.; Mesa Brito G., Bytyqi V., Bytyqi Valon Sesta Godano 2-Atletico Gragnola 2-3 Petillo P., Prosperini G.; Pietrobono D. (2), Costa A. Dl Stella Rossa Canaletto-Veppo 2 9-4 Camara I. (4), Lenoce C., Diamanti T., Pauciullo A., Zucchello E., Torrini D.; Vigiani F. (2), Basile F. (2)

Classifica: Picchi punti 20; Bottiglia 16; Comano e Gragnola 14; Tresana e Nettuno 13; De' Nobili 9; Dl Stella Rossa 8; Sesta Godano 6; Veppo 2 4.

Marco Magi