"Cadimare Battuto dalla Tarros Sarzanese: Mazzucchelli Raddoppia nel Finale"

CADIMARE: Pietra, Lertola, Di Vittorio, Conti, Sicuro, Ambrosi (65’ Tonelli), Bartoletti (58’ Lissoufi), Dieli (86’ Agrifogli Sam.), Portoghese (74’ Agrifogli Seb.), Mazzucchelli, Bonacorsi (14’ Caneri). A disp. Rossi, Ferrari, Haxhiu, Lissoufi, Desogus. All. Buccellato.

TARROS SARZANESE: Blandi, Lanterna, Cristiani, Musetti, Casciari, Neri, Tonazzini (82’ Mazzi), Fabiani, Di Martino (52’ Fagandini). Tivegna (77’ Valesi), Negri (52’ Tedoldi). A disp. Pagani, Milone, Mannelli, Riviera, Alieny. All. Fabiani.

Arbitro: Pettirossi di Genova

Marcatori: 40’ Tivegna, 67’ Tonazzini, 94’ Mazzucchelli

LA SPEZIA – Una Tarros Sarzanese letale in contropiede s’impone al "Denis Pieroni" infliggendo così al Cadimare la prima sconfitta della gestione tecnica targata Buccellato. Tivegna porta in vantaggio gli ospiti alla Pieve a pochi minuti dall’intervallo, quando i locali avevano colpito un palo con Portoghese un paio di minuti prima, grazie a una vertiginosa fuga in avanti di Tivegna, Raddoppio sarzanese a metà ripresa con altro contropiede stavolta chiuso da un tiro a girare di Tonazzini. A tempo regolamentare scaduto accorcia le distanze Mazzucchelli su un calcio franco ribattuto di Sebastiano Agrifogli. Da rilevare l’infortunio costato a Bonacorsi una precocissima uscita.