Beverino sfida la capolista Sporting Aurora

Grande attesa questo pomeriggio per lo scontro al vertice del girone E della Prima categoria calcistica all’Andersen di Sestri Levante. Alle ore 14.30 in un anticipo della 24ª giornata si affrontano la capolista Sporting Aurora e l’Intercomunale Beverino che la segue a sole due lunghezze in una sfida che probabilmente deciderà la vincitrice del campionato dato che mancano soltanto tre giornate alla fine della regular season. L’arbitro designato è Corellino di Genova. Nella gara d’andata al ‘Colombo’ di Beverino si imposero i beverinesi per 2-0 che vorranno bissare tale successo per scavalcare gli avversari e prendere la testa della classifica del girone.

Anche in Seconda categoria girone F vi è un anticipo della 18ª giornata tra la capolista Brugnato ed il Ceparana in un sentito derby della Valdivara che si terrà alle ore 15 al ‘Colombo’ di Beverino. Arbitrerà Guidi della Spezia.

P.G.